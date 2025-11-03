TőzsdeDEX+
A(z) élő AdZilla ár ma 0.00031884 USD. Kövesd nyomon a(z) ADZILLA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ADZILLA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ADZILLA

ADZILLA árinformációk

Mi a(z) ADZILLA

ADZILLA fehér könyv

ADZILLA hivatalos webhely

ADZILLA tokenomikai adatai

ADZILLA árelőrejelzés

AdZilla Logó

AdZilla Ár (ADZILLA)

Nem listázott

1 ADZILLA-USD élő ár:

$0.00031884
+2.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
AdZilla (ADZILLA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:32:43 (UTC+8)

AdZilla (ADZILLA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00030934
24h alacsony
$ 0.00032701
24h magas

$ 0.00030934
$ 0.00032701
$ 0.00039142
$ 0.00011699
-1.60%

+2.11%

-14.02%

-14.02%

AdZilla (ADZILLA) valós idejű ár: $0.00031884. Az elmúlt 24 órában, a(z)ADZILLA legalacsonyabb ára $ 0.00030934, legmagasabb ára pedig $ 0.00032701 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ADZILLA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00039142, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011699 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ADZILLA változása a következő volt: -1.60% az elmúlt órában, +2.11% az elmúlt 24 órában, és -14.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AdZilla (ADZILLA) piaci információk

$ 318.25K
--
$ 318.25K
999.93M
999,931,599.874866
A(z) AdZilla jelenlegi piaci plafonja $ 318.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ADZILLA keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999931599.874866. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 318.25K.

AdZilla (ADZILLA) árelőzmények USD

A(z) AdZillaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) AdZilla USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0002902594.
A(z) AdZilla USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AdZilla USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+2.11%
30 nap$ +0.0002902594+91.04%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) AdZilla (ADZILLA)

AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it’s a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AdZilla (ADZILLA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

AdZilla árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AdZilla (ADZILLA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AdZilla (ADZILLA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AdZilla rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AdZilla árelőrejelzését most!

ADZILLA helyi valutákra

AdZilla (ADZILLA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AdZilla (ADZILLA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ADZILLA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AdZilla (ADZILLA)

Mennyit ér ma a(z) AdZilla (ADZILLA)?
A(z) élő ADZILLA ár a(z) USD esetében 0.00031884 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ADZILLA ára a(z) USD esetében?
A(z) ADZILLA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00031884. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AdZilla piaci plafonja?
A(z) ADZILLA piaci plafonja $ 318.25K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ADZILLA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ADZILLA keringésben lévő tokenszáma 999.93M USD.
Mi volt a(z) ADZILLA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ADZILLA mindenkori legmagasabb ára 0.00039142 USD.
Mi volt a(z) ADZILLA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ADZILLA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00011699 USD.
Mekkora a(z) ADZILLA kereskedési volumene?
A(z) ADZILLA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ADZILLA ára emelkedni fog idén?
A(z) ADZILLA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ADZILLA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:32:43 (UTC+8)

AdZilla (ADZILLA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

