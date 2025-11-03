AdZilla (ADZILLA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00030934 $ 0.00030934 $ 0.00030934 24h alacsony $ 0.00032701 $ 0.00032701 $ 0.00032701 24h magas 24h alacsony $ 0.00030934$ 0.00030934 $ 0.00030934 24h magas $ 0.00032701$ 0.00032701 $ 0.00032701 Minden idők csúcspontja $ 0.00039142$ 0.00039142 $ 0.00039142 Legalacsonyabb ár $ 0.00011699$ 0.00011699 $ 0.00011699 Árváltozás (1H) -1.60% Árváltozás (1D) +2.11% Árváltozás (7D) -14.02% Árváltozás (7D) -14.02%

AdZilla (ADZILLA) valós idejű ár: $0.00031884. Az elmúlt 24 órában, a(z)ADZILLA legalacsonyabb ára $ 0.00030934, legmagasabb ára pedig $ 0.00032701 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ADZILLA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00039142, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011699 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ADZILLA változása a következő volt: -1.60% az elmúlt órában, +2.11% az elmúlt 24 órában, és -14.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AdZilla (ADZILLA) piaci információk

Piaci érték $ 318.25K$ 318.25K $ 318.25K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 318.25K$ 318.25K $ 318.25K Forgalomban lévő készlet 999.93M 999.93M 999.93M Teljes tokenszám 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

A(z) AdZilla jelenlegi piaci plafonja $ 318.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ADZILLA keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999931599.874866. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 318.25K.