Unipoly Coin (UNP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Unipoly Coin (UNP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Unipoly Coin (UNP) tokennel kapcsolatos információk UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. Hivatalos webhely: https://www.unipolycoin.com Fehér könyv: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 Vásárolj most UNP tokent!

Unipoly Coin (UNP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Unipoly Coin (UNP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.18M $ 35.18M $ 35.18M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 160.45M $ 160.45M $ 160.45M Minden idők csúcspontja: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 Minden idők mélypontja: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 Jelenlegi ár: $ 0.16045 $ 0.16045 $ 0.16045 További tudnivalók a(z) Unipoly Coin (UNP) áráról

Unipoly Coin (UNP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Unipoly Coin (UNP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UNP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UNP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UNP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UNP token élő árfolyamát!

A(z) UNP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Unipoly Coin (UNP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) UNP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz UNP tokent a MEXC-n!

Unipoly Coin (UNP) árelőzményei A felhasználók a(z) UNP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) UNP árelőzményeivel!

UNP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UNP kapcsán? UNP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UNP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

