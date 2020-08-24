Sperax (SPA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sperax (SPA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sperax (SPA) tokennel kapcsolatos információk Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system. Hivatalos webhely: https://sperax.io/ Fehér könyv: https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008 Vásárolj most SPA tokent!

Sperax (SPA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sperax (SPA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.48M $ 21.48M $ 21.48M Teljes tokenszám: $ 4.62B $ 4.62B $ 4.62B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 52.43M $ 52.43M $ 52.43M Minden idők csúcspontja: $ 0.24148 $ 0.24148 $ 0.24148 Minden idők mélypontja: $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 Jelenlegi ár: $ 0.010485 $ 0.010485 $ 0.010485 További tudnivalók a(z) Sperax (SPA) áráról

Sperax (SPA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sperax (SPA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPA token élő árfolyamát!

A(z) SPA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Sperax (SPA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SPA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SPA tokent a MEXC-n!

Sperax (SPA) árelőzményei A felhasználók a(z) SPA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SPA árelőzményeivel!

SPA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPA kapcsán? SPA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

