"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SLIMEX befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd SLX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SLIMEX a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SLIMEX vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SLIMEX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SLIMEX (SLX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SLIMEX (SLX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SLIMEX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SLIMEX árelőrejelzését most!

SLIMEX (SLX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SLIMEX (SLX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SLX token kapcsán!

Hogyan vásárolj SLIMEX (SLX)

A következőt szeretnél vásárolni: SLIMEX? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SLIMEX eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SLX helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

SLIMEX Forrás

A(z) SLIMEX alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SLIMEX Mennyit ér ma a(z) SLIMEX (SLX)? A(z) élő SLX ár a(z) USD esetében 0.01148 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) SLX ára a(z) USD esetében? $ 0.01148 . Keresd fel a A(z) SLX jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) SLIMEX piaci plafonja? A(z) SLX piaci plafonja $ 19.89M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) SLX keringésben lévő tokenszáma? A(z) SLX keringésben lévő tokenszáma 1.73B USD . Mi volt a(z) SLX mindenkori legmagasabb ára? A(z) SLX mindenkori legmagasabb ára 0.0201275829066775 USD . Mi volt a(z) SLX mindenkori legmagasabb ár? A(z) SLX mindenkori legalacsonyabb ára 0.005582250839159196 USD . Mekkora a(z) SLX kereskedési volumene? A(z) SLX élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.10M USD . A(z) SLX ára emelkedni fog idén? A(z) SLX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SLX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

