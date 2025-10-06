TőzsdeDEX+
A(z) élő SLIMEX ár ma 0.01148 USD. Kövesd nyomon a(z) SLX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SLX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

SLIMEX Logó

SLIMEX árfolyam(SLX)

1 SLX-USD élő ár:

$0.01148
+4.07%1D
USD
SLIMEX (SLX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:31:45 (UTC+8)

SLIMEX (SLX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01065
24h alacsony
$ 0.01238
24h magas

$ 0.01065
$ 0.01238
$ 0.0201275829066775
$ 0.005582250839159196
-3.21%

+4.07%

-14.01%

-14.01%

SLIMEX (SLX) valós idejű ár: $ 0.01148. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLX legalacsonyabb ára $ 0.01065, legmagasabb ára pedig $ 0.01238 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLX valaha volt legmagasabb ára $ 0.0201275829066775, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.005582250839159196 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLX változása a következő volt: -3.21% az elmúlt órában, +4.07% az elmúlt 24 órában, és -14.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SLIMEX (SLX) piaci információk

No.835

$ 19.89M
$ 1.10M
$ 114.80M
1.73B
10,000,000,000
10,000,000,000
17.33%

BSC

A(z) SLIMEX jelenlegi piaci plafonja $ 19.89M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.10M. A(z) SLX keringésben lévő tokenszáma 1.73B, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 114.80M.

SLIMEX (SLX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SLIMEX mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000449+4.07%
30 nap$ +0.00148+14.80%
60 nap$ +0.00148+14.80%
90 nap$ +0.00148+14.80%
SLIMEX árváltozása ma

A mai napon a(z) SLX ára $ +0.000449 (+4.07%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SLIMEX 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00148 (+14.80%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SLIMEX 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SLX ára $ +0.00148 (+14.80%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SLIMEX 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00148 (+14.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SLIMEX (SLX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SLIMEX árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SLIMEX befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SLX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SLIMEX a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SLIMEX vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SLIMEX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SLIMEX (SLX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SLIMEX (SLX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SLIMEX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SLIMEX árelőrejelzését most!

SLIMEX (SLX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SLIMEX (SLX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SLX token kapcsán!

Hogyan vásárolj SLIMEX (SLX)

A következőt szeretnél vásárolni: SLIMEX? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SLIMEX eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SLX helyi valutákra

1 SLIMEX(SLX) - VND
302.0962
1 SLIMEX(SLX) - AUD
A$0.0174496
1 SLIMEX(SLX) - GBP
0.0087248
1 SLIMEX(SLX) - EUR
0.0098728
1 SLIMEX(SLX) - USD
$0.01148
1 SLIMEX(SLX) - MYR
RM0.0481012
1 SLIMEX(SLX) - TRY
0.4825044
1 SLIMEX(SLX) - JPY
¥1.76792
1 SLIMEX(SLX) - ARS
ARS$16.6135116
1 SLIMEX(SLX) - RUB
0.9184
1 SLIMEX(SLX) - INR
1.0191944
1 SLIMEX(SLX) - IDR
Rp191.3332568
1 SLIMEX(SLX) - PHP
0.6752536
1 SLIMEX(SLX) - EGP
￡E.0.5422004
1 SLIMEX(SLX) - BRL
R$0.0618772
1 SLIMEX(SLX) - CAD
C$0.016072
1 SLIMEX(SLX) - BDT
1.4076776
1 SLIMEX(SLX) - NGN
16.6859504
1 SLIMEX(SLX) - COP
$44.4960208
1 SLIMEX(SLX) - ZAR
R.0.198604
1 SLIMEX(SLX) - UAH
0.482734
1 SLIMEX(SLX) - TZS
T.Sh.28.3456124
1 SLIMEX(SLX) - VES
Bs2.53708
1 SLIMEX(SLX) - CLP
$10.82564
1 SLIMEX(SLX) - PKR
Rs3.2622716
1 SLIMEX(SLX) - KZT
6.0997832
1 SLIMEX(SLX) - THB
฿0.371952
1 SLIMEX(SLX) - TWD
NT$0.3538136
1 SLIMEX(SLX) - AED
د.إ0.0421316
1 SLIMEX(SLX) - CHF
Fr0.009184
1 SLIMEX(SLX) - HKD
HK$0.0891996
1 SLIMEX(SLX) - AMD
֏4.4051056
1 SLIMEX(SLX) - MAD
.د.م0.1066492
1 SLIMEX(SLX) - MXN
$0.2128392
1 SLIMEX(SLX) - SAR
ريال0.04305
1 SLIMEX(SLX) - ETB
Br1.7745784
1 SLIMEX(SLX) - KES
KSh1.4825272
1 SLIMEX(SLX) - JOD
د.أ0.00813932
1 SLIMEX(SLX) - PLN
0.0422464
1 SLIMEX(SLX) - RON
лв0.050512
1 SLIMEX(SLX) - SEK
kr0.1088304
1 SLIMEX(SLX) - BGN
лв0.0194012
1 SLIMEX(SLX) - HUF
Ft3.8575096
1 SLIMEX(SLX) - CZK
0.2421132
1 SLIMEX(SLX) - KWD
د.ك0.00352436
1 SLIMEX(SLX) - ILS
0.0374248
1 SLIMEX(SLX) - BOB
Bs0.0795564
1 SLIMEX(SLX) - AZN
0.019516
1 SLIMEX(SLX) - TJS
SM0.1060752
1 SLIMEX(SLX) - GEL
0.0311108
1 SLIMEX(SLX) - AOA
Kz10.4648236
1 SLIMEX(SLX) - BHD
.د.ب0.00431648
1 SLIMEX(SLX) - BMD
$0.01148
1 SLIMEX(SLX) - DKK
kr0.0742756
1 SLIMEX(SLX) - HNL
L0.3029572
1 SLIMEX(SLX) - MUR
0.5273912
1 SLIMEX(SLX) - NAD
$0.199752
1 SLIMEX(SLX) - NOK
kr0.115948
1 SLIMEX(SLX) - NZD
$0.0199752
1 SLIMEX(SLX) - PAB
B/.0.01148
1 SLIMEX(SLX) - PGK
K0.0485604
1 SLIMEX(SLX) - QAR
ر.ق0.041902
1 SLIMEX(SLX) - RSD
дин.1.166368
1 SLIMEX(SLX) - UZS
soʻm138.3132212
1 SLIMEX(SLX) - ALL
L0.9644348
1 SLIMEX(SLX) - ANG
ƒ0.0205492
1 SLIMEX(SLX) - AWG
ƒ0.0205492
1 SLIMEX(SLX) - BBD
$0.02296
1 SLIMEX(SLX) - BAM
KM0.0194012
1 SLIMEX(SLX) - BIF
Fr33.76268
1 SLIMEX(SLX) - BND
$0.014924
1 SLIMEX(SLX) - BSD
$0.01148
1 SLIMEX(SLX) - JMD
$1.848854
1 SLIMEX(SLX) - KHR
46.1043688
1 SLIMEX(SLX) - KMF
Fr4.89048
1 SLIMEX(SLX) - LAK
249.5652124
1 SLIMEX(SLX) - LKR
රු3.5074844
1 SLIMEX(SLX) - MDL
L0.194012
1 SLIMEX(SLX) - MGA
Ar51.71166
1 SLIMEX(SLX) - MOP
P0.0921844
1 SLIMEX(SLX) - MVR
0.175644
1 SLIMEX(SLX) - MWK
MK19.9652124
1 SLIMEX(SLX) - MZN
MT0.733572
1 SLIMEX(SLX) - NPR
रु1.6338336
1 SLIMEX(SLX) - PYG
81.41616
1 SLIMEX(SLX) - RWF
Fr16.72636
1 SLIMEX(SLX) - SBD
$0.0944804
1 SLIMEX(SLX) - SCR
0.170478
1 SLIMEX(SLX) - SRD
$0.44198
1 SLIMEX(SLX) - SVC
$0.1007944
1 SLIMEX(SLX) - SZL
L0.1996372
1 SLIMEX(SLX) - TMT
m0.04018
1 SLIMEX(SLX) - TND
د.ت0.0337512
1 SLIMEX(SLX) - TTD
$0.0779492
1 SLIMEX(SLX) - UGX
Sh40.13408
1 SLIMEX(SLX) - XAF
Fr6.52064
1 SLIMEX(SLX) - XCD
$0.030996
1 SLIMEX(SLX) - XOF
Fr6.52064
1 SLIMEX(SLX) - XPF
Fr1.18244
1 SLIMEX(SLX) - BWP
P0.1546356
1 SLIMEX(SLX) - BZD
$0.0230748
1 SLIMEX(SLX) - CVE
$1.098062
1 SLIMEX(SLX) - DJF
Fr2.04344
1 SLIMEX(SLX) - DOP
$0.7401156
1 SLIMEX(SLX) - DZD
د.ج1.4920556
1 SLIMEX(SLX) - FJD
$0.0260596
1 SLIMEX(SLX) - GNF
Fr99.8186
1 SLIMEX(SLX) - GTQ
Q0.0882812
1 SLIMEX(SLX) - GYD
$2.410226
1 SLIMEX(SLX) - ISK
kr1.435

SLIMEX Forrás

A(z) SLIMEX alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos SLIMEX Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SLIMEX

Mennyit ér ma a(z) SLIMEX (SLX)?
A(z) élő SLX ár a(z) USD esetében 0.01148 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SLX ára a(z) USD esetében?
A(z) SLX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01148. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SLIMEX piaci plafonja?
A(z) SLX piaci plafonja $ 19.89M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SLX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SLX keringésben lévő tokenszáma 1.73B USD.
Mi volt a(z) SLX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SLX mindenkori legmagasabb ára 0.0201275829066775 USD.
Mi volt a(z) SLX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SLX mindenkori legalacsonyabb ára 0.005582250839159196 USD.
Mekkora a(z) SLX kereskedési volumene?
A(z) SLX élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.10M USD.
A(z) SLX ára emelkedni fog idén?
A(z) SLX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SLX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 15:31:45 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

