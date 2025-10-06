TőzsdeDEX+
A(z) élő Refacta AI ár ma 0.03633 USD. Kövesd nyomon a(z) REFACTA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) REFACTA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: REFACTA

REFACTA árinformációk

Mi a(z) REFACTA

REFACTA fehér könyv

REFACTA hivatalos webhely

REFACTA tokenomikai adatai

REFACTA árelőrejelzés

REFACTA előzmények

REFACTA Vásárlási útmutató

REFACTA-fiat valutaváltó

REFACTA spot

Refacta AI Logó

Refacta AI árfolyam(REFACTA)

1 REFACTA-USD élő ár:

+0.19%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:00 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-2.45%

+0.19%

-10.61%

-10.61%

Refacta AI (REFACTA) valós idejű ár: $ 0.03633. Az elmúlt 24 órában, a(z)REFACTA legalacsonyabb ára $ 0.03587, legmagasabb ára pedig $ 0.03728 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) REFACTA valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) REFACTA változása a következő volt: -2.45% az elmúlt órában, +0.19% az elmúlt 24 órában, és -10.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Refacta AI (REFACTA) piaci információk

BASE

A(z) Refacta AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 423.30K. A(z) REFACTA keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.33M.

Refacta AI (REFACTA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Refacta AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000689+0.19%
30 nap$ +0.01792+97.33%
60 nap$ +0.01562+75.42%
90 nap$ +0.03133+626.60%
Refacta AI árváltozása ma

A mai napon a(z) REFACTA ára $ +0.0000689 (+0.19%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Refacta AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.01792 (+97.33%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Refacta AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) REFACTA ára $ +0.01562 (+75.42%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Refacta AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.03133 (+626.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Refacta AI (REFACTA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Refacta AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Refacta AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd REFACTA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Refacta AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Refacta AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Refacta AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Refacta AI (REFACTA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Refacta AI (REFACTA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Refacta AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Refacta AI árelőrejelzését most!

Refacta AI (REFACTA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Refacta AI (REFACTA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) REFACTA token kapcsán!

Hogyan vásárolj Refacta AI (REFACTA)

A következőt szeretnél vásárolni: Refacta AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Refacta AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

REFACTA helyi valutákra

Refacta AI Forrás

A(z) Refacta AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Refacta AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Refacta AI

Mennyit ér ma a(z) Refacta AI (REFACTA)?
A(z) élő REFACTA ár a(z) USD esetében 0.03633 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) REFACTA ára a(z) USD esetében?
A(z) REFACTA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03633. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Refacta AI piaci plafonja?
A(z) REFACTA piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) REFACTA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) REFACTA keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) REFACTA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) REFACTA mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) REFACTA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) REFACTA mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) REFACTA kereskedési volumene?
A(z) REFACTA élő 24 órás kereskedési volumene $ 423.30K USD.
A(z) REFACTA ára emelkedni fog idén?
A(z) REFACTA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) REFACTA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:00 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

