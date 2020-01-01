MemeCore (M) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MemeCore (M) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MemeCore (M) tokennel kapcsolatos információk MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem. Hivatalos webhely: https://memecore.com/ Fehér könyv: https://docs.memecore.com/ Block Explorer: https://memecorescan.io/ Vásárolj most M tokent!

MemeCore (M) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MemeCore (M) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Teljes tokenszám: $ 5.26B $ 5.26B $ 5.26B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.24B $ 19.24B $ 19.24B Minden idők csúcspontja: $ 1.95671 $ 1.95671 $ 1.95671 Minden idők mélypontja: $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 Jelenlegi ár: $ 1.92401 $ 1.92401 $ 1.92401 További tudnivalók a(z) MemeCore (M) áráról

MemeCore (M) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MemeCore (M) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó M tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező M token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) M tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) M token élő árfolyamát!

A(z) M vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MemeCore (M) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) M megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz M tokent a MEXC-n!

MemeCore (M) árelőzményei A felhasználók a(z) M árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) M árelőzményeivel!

M árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) M kapcsán? M-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) M tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

