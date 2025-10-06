TőzsdeDEX+
A(z) élő LITAS ár ma 0.3822 USD. Kövesd nyomon a(z) LITAS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LITAS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LITAS

LITAS árinformációk

Mi a(z) LITAS

LITAS fehér könyv

LITAS hivatalos webhely

LITAS tokenomikai adatai

LITAS árelőrejelzés

LITAS előzmények

LITAS Vásárlási útmutató

LITAS-fiat valutaváltó

LITAS spot

LITAS Logó

LITAS árfolyam(LITAS)

1 LITAS-USD élő ár:

$0.3819
$0.3819$0.3819
+4.51%1D
USD
LITAS (LITAS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:31 (UTC+8)

LITAS (LITAS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.3147
$ 0.3147$ 0.3147
24h alacsony
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
24h magas

$ 0.3147
$ 0.3147$ 0.3147

$ 0.39
$ 0.39$ 0.39

--
----

--
----

-0.91%

+4.51%

+41.39%

+41.39%

LITAS (LITAS) valós idejű ár: $ 0.3822. Az elmúlt 24 órában, a(z)LITAS legalacsonyabb ára $ 0.3147, legmagasabb ára pedig $ 0.39 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LITAS valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LITAS változása a következő volt: -0.91% az elmúlt órában, +4.51% az elmúlt 24 órában, és +41.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LITAS (LITAS) piaci információk

--
----

$ 203.80K
$ 203.80K$ 203.80K

$ 38.22M
$ 38.22M$ 38.22M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

A(z) LITAS jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 203.80K. A(z) LITAS keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.22M.

LITAS (LITAS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a LITAS mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.01648+4.51%
30 nap$ +0.0051+1.35%
60 nap$ +0.1928+101.79%
90 nap$ +0.1417+58.91%
LITAS árváltozása ma

A mai napon a(z) LITAS ára $ +0.01648 (+4.51%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

LITAS 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0051 (+1.35%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

LITAS 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LITAS ára $ +0.1928 (+101.79%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

LITAS 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.1417 (+58.91%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) LITAS (LITAS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) LITAS árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál LITAS befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LITAS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről LITAS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a LITAS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

LITAS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) LITAS (LITAS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) LITAS (LITAS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) LITAS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) LITAS árelőrejelzését most!

LITAS (LITAS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) LITAS (LITAS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LITAS token kapcsán!

Hogyan vásárolj LITAS (LITAS)

A következőt szeretnél vásárolni: LITAS? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz LITAS eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LITAS helyi valutákra

LITAS Forrás

A(z) LITAS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos LITAS Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések LITAS

Mennyit ér ma a(z) LITAS (LITAS)?
A(z) élő LITAS ár a(z) USD esetében 0.3822 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LITAS ára a(z) USD esetében?
A(z) LITAS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.3822. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) LITAS piaci plafonja?
A(z) LITAS piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LITAS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LITAS keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) LITAS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LITAS mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) LITAS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LITAS mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) LITAS kereskedési volumene?
A(z) LITAS élő 24 órás kereskedési volumene $ 203.80K USD.
A(z) LITAS ára emelkedni fog idén?
A(z) LITAS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LITAS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:31 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

