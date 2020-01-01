Force (FRC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Force (FRC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Force (FRC) tokennel kapcsolatos információk SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts. Hivatalos webhely: https://thesnkrz.com Fehér könyv: https://thesnkrz.gitbook.io/en/tokenomics/usdforce Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x58083B54013631BaCc0bbB6d4efa543Fee1D9cE0 Vásárolj most FRC tokent!

Force (FRC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Force (FRC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 633.33K $ 633.33K $ 633.33K Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 193.70K $ 193.70K $ 193.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.346 $ 0.346 $ 0.346 Minden idők mélypontja: $ 0.000662078137006811 $ 0.000662078137006811 $ 0.000662078137006811 Jelenlegi ár: $ 0.0001937 $ 0.0001937 $ 0.0001937 További tudnivalók a(z) Force (FRC) áráról

Force (FRC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Force (FRC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FRC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FRC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FRC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FRC token élő árfolyamát!

A(z) FRC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Force (FRC) tokennel?

Force (FRC) árelőzményei A felhasználók a(z) FRC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FRC árelőzményeivel!

FRC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FRC kapcsán? FRC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FRC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

