A(z) élő 1DEV ár ma 0.00020984 USD. Kövesd nyomon a(z) 1DEV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 1DEV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: 1DEV

1DEV árinformációk

Mi a(z) 1DEV

1DEV fehér könyv

1DEV hivatalos webhely

1DEV tokenomikai adatai

1DEV árelőrejelzés

1DEV Ár (1DEV)

1 1DEV-USD élő ár:

$0.00020859
$0.00020859
+7.20%1D
USD
1DEV (1DEV) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:36:57 (UTC+8)

1DEV (1DEV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00019282
$ 0.00019282
24h alacsony
$ 0.00024722
$ 0.00024722
24h magas

$ 0.00019282
$ 0.00019282

$ 0.00024722
$ 0.00024722

$ 0.00079996
$ 0.00079996

$ 0.00007646
$ 0.00007646

+0.02%

+7.91%

-52.24%

-52.24%

1DEV (1DEV) valós idejű ár: $0.00020984. Az elmúlt 24 órában, a(z)1DEV legalacsonyabb ára $ 0.00019282, legmagasabb ára pedig $ 0.00024722 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 1DEV valaha volt legmagasabb ára $ 0.00079996, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007646 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 1DEV változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, +7.91% az elmúlt 24 órában, és -52.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

1DEV (1DEV) piaci információk

$ 178.36K
$ 178.36K

--
--

$ 209.83K
$ 209.83K

849.96M
849.96M

999,957,587.649775
999,957,587.649775

A(z) 1DEV jelenlegi piaci plafonja $ 178.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 1DEV keringésben lévő tokenszáma 849.96M, és a teljes tokenszám 999957587.649775. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 209.83K.

1DEV (1DEV) árelőzmények USD

A(z) 1DEVUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) 1DEV USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000409063.
A(z) 1DEV USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) 1DEV USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+7.91%
30 nap$ -0.0000409063-19.49%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

1DEV (1DEV) Erőforrás

1DEV árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) 1DEV (1DEV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) 1DEV (1DEV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) 1DEV rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) 1DEV árelőrejelzését most!

1DEV helyi valutákra

1DEV (1DEV) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) 1DEV (1DEV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 1DEV token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: 1DEV (1DEV)

Mennyit ér ma a(z) 1DEV (1DEV)?
A(z) élő 1DEV ár a(z) USD esetében 0.00020984 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) 1DEV ára a(z) USD esetében?
A(z) 1DEV jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00020984. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) 1DEV piaci plafonja?
A(z) 1DEV piaci plafonja $ 178.36K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) 1DEV keringésben lévő tokenszáma?
A(z) 1DEV keringésben lévő tokenszáma 849.96M USD.
Mi volt a(z) 1DEV mindenkori legmagasabb ára?
A(z) 1DEV mindenkori legmagasabb ára 0.00079996 USD.
Mi volt a(z) 1DEV mindenkori legmagasabb ár?
A(z) 1DEV mindenkori legalacsonyabb ára 0.00007646 USD.
Mekkora a(z) 1DEV kereskedési volumene?
A(z) 1DEV élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) 1DEV ára emelkedni fog idén?
A(z) 1DEV a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) 1DEV árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:36:57 (UTC+8)

1DEV (1DEV) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

