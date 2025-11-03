1DEV (1DEV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00019282 $ 0.00019282 $ 0.00019282 24h alacsony $ 0.00024722 $ 0.00024722 $ 0.00024722 24h magas 24h alacsony $ 0.00019282$ 0.00019282 $ 0.00019282 24h magas $ 0.00024722$ 0.00024722 $ 0.00024722 Minden idők csúcspontja $ 0.00079996$ 0.00079996 $ 0.00079996 Legalacsonyabb ár $ 0.00007646$ 0.00007646 $ 0.00007646 Árváltozás (1H) +0.02% Árváltozás (1D) +7.91% Árváltozás (7D) -52.24% Árváltozás (7D) -52.24%

1DEV (1DEV) valós idejű ár: $0.00020984. Az elmúlt 24 órában, a(z)1DEV legalacsonyabb ára $ 0.00019282, legmagasabb ára pedig $ 0.00024722 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 1DEV valaha volt legmagasabb ára $ 0.00079996, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007646 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 1DEV változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, +7.91% az elmúlt 24 órában, és -52.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

1DEV (1DEV) piaci információk

Piaci érték $ 178.36K$ 178.36K $ 178.36K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 209.83K$ 209.83K $ 209.83K Forgalomban lévő készlet 849.96M 849.96M 849.96M Teljes tokenszám 999,957,587.649775 999,957,587.649775 999,957,587.649775

A(z) 1DEV jelenlegi piaci plafonja $ 178.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 1DEV keringésben lévő tokenszáma 849.96M, és a teljes tokenszám 999957587.649775. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 209.83K.