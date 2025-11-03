Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés (USD)

A(z) Yunai by Virtuals árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) YUNAI a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

YUNAI vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Yunai by Virtuals árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Yunai by Virtuals árelőrejelzése 2025-2050 USD Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Yunai by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003049. Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Yunai by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003201. Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) YUNAI 2027-re jelzett ára $ 0.003361 10.25% növekedési aránnyal. Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) YUNAI 2028-ra jelzett ára $ 0.003529 15.76% növekedési aránnyal. Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) YUNAI 2029-es célára $ 0.003706 21.55% növekedési aránnyal. Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) YUNAI 2030-as célára $ 0.003891 27.63% növekedési aránnyal. Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Yunai by Virtuals ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.006339. Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Yunai by Virtuals ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010326. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.003049 0.00%

2026 $ 0.003201 5.00%

2027 $ 0.003361 10.25%

2028 $ 0.003529 15.76%

2029 $ 0.003706 21.55%

2030 $ 0.003891 27.63%

2031 $ 0.004086 34.01%

2032 $ 0.004290 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.004505 47.75%

2034 $ 0.004730 55.13%

2035 $ 0.004967 62.89%

2036 $ 0.005215 71.03%

2037 $ 0.005476 79.59%

2038 $ 0.005749 88.56%

2039 $ 0.006037 97.99%

2040 $ 0.006339 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Yunai by Virtuals rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.003049 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.003049 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.003052 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.003061 0.41% Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzése ma A(z) YUNAI előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003049 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) YUNAI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.003049 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) YUNAI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.003052 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Yunai by Virtuals (YUNAI) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) YUNAI előrejelzett ára $0.003061 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Yunai by Virtuals árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb YUNAI ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) YUNAI 1.00B keringésben lévő tokenszámmal és $ 3.05M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő YUNAI ár megtekintése

Yunai by Virtuals Korábbi ár A(z) Yunai by Virtuals élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Yunai by Virtuals jelenlegi ára 0.003049USD. A(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) forgalomban lévő kínálata 1.00B YUNAI , így piaci kapitalizációja $3,049,337 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -14.68% $ -0.000525 $ 0.003635 $ 0.003041

7 nap -16.74% $ -0.000510 $ 0.004894 $ 0.002736

30 nap -38.25% $ -0.001166 $ 0.004894 $ 0.002736 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Yunai by Virtuals árfolyama $-0.000525 értékben változott, ami -14.68% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Yunai by Virtuals legmagasabb kereskedési értéke $0.004894 , míg a legalacsonyabb $0.002736 volt. Az árváltozás mértéke -16.74% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) YUNAI további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Yunai by Virtuals -38.25% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001166 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) YUNAI esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzési modul? A(z) Yunai by Virtuals árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) YUNAI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Yunai by Virtuals következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) YUNAI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Yunai by Virtuals árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) YUNAI jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) YUNAI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Yunai by Virtuals jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) YUNAI árelőrejelzés?

YUNAI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: YUNAI? Az előrejelzéseid szerint a(z) YUNAI -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) YUNAI árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett YUNAI ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 YUNAI 2026-ban? 1 Yunai by Virtuals (YUNAI) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) YUNAI 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) YUNAI előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 YUNAI 2027-ig. Mi a(z) YUNAI becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) YUNAI becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 YUNAI 2030-ban? 1 Yunai by Virtuals (YUNAI) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) YUNAI 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) YUNAI árelőrejelzése 2040-re? A(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 YUNAI 2040-ig. Regisztráljon most