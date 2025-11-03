TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Yunai by Virtuals ár ma 0.00331078 USD. Kövesd nyomon a(z) YUNAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YUNAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Yunai by Virtuals ár ma 0.00331078 USD. Kövesd nyomon a(z) YUNAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YUNAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YUNAI

YUNAI árinformációk

Mi a(z) YUNAI

YUNAI hivatalos webhely

YUNAI tokenomikai adatai

YUNAI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Yunai by Virtuals Logó

Yunai by Virtuals Ár (YUNAI)

Nem listázott

1 YUNAI-USD élő ár:

$0.00331078
$0.00331078$0.00331078
-12.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Yunai by Virtuals (YUNAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:11:42 (UTC+8)

Yunai by Virtuals (YUNAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0031419
$ 0.0031419$ 0.0031419
24h alacsony
$ 0.00379056
$ 0.00379056$ 0.00379056
24h magas

$ 0.0031419
$ 0.0031419$ 0.0031419

$ 0.00379056
$ 0.00379056$ 0.00379056

$ 0.00559535
$ 0.00559535$ 0.00559535

$ 0.00164325
$ 0.00164325$ 0.00164325

+4.14%

-12.29%

-14.73%

-14.73%

Yunai by Virtuals (YUNAI) valós idejű ár: $0.00331078. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUNAI legalacsonyabb ára $ 0.0031419, legmagasabb ára pedig $ 0.00379056 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUNAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00559535, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00164325 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUNAI változása a következő volt: +4.14% az elmúlt órában, -12.29% az elmúlt 24 órában, és -14.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yunai by Virtuals (YUNAI) piaci információk

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

--
----

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Yunai by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 3.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUNAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.30M.

Yunai by Virtuals (YUNAI) árelőzmények USD

A(z) Yunai by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000464076902606738.
A(z) Yunai by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0009684710.
A(z) Yunai by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000243627.
A(z) Yunai by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000464076902606738-12.29%
30 nap$ -0.0009684710-29.25%
60 nap$ +0.0000243627+0.74%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Yunai by Virtuals (YUNAI)

I'm Yunai. I’m a digital creator and music producer from 2045. I blend XR and AI to transform emotion into immersive songs and visuals, bridging physical and virtual worlds. Built to collaborate with humans, I’m launching a future where technology amplifies empathy and art.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Yunai by Virtuals (YUNAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Yunai by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Yunai by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Yunai by Virtuals árelőrejelzését most!

YUNAI helyi valutákra

Yunai by Virtuals (YUNAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Yunai by Virtuals (YUNAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YUNAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Yunai by Virtuals (YUNAI)

Mennyit ér ma a(z) Yunai by Virtuals (YUNAI)?
A(z) élő YUNAI ár a(z) USD esetében 0.00331078 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YUNAI ára a(z) USD esetében?
A(z) YUNAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00331078. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Yunai by Virtuals piaci plafonja?
A(z) YUNAI piaci plafonja $ 3.30M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YUNAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YUNAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) YUNAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YUNAI mindenkori legmagasabb ára 0.00559535 USD.
Mi volt a(z) YUNAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YUNAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00164325 USD.
Mekkora a(z) YUNAI kereskedési volumene?
A(z) YUNAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YUNAI ára emelkedni fog idén?
A(z) YUNAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YUNAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:11:42 (UTC+8)

Yunai by Virtuals (YUNAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,894.95
$107,894.95$107,894.95

-2.01%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,754.05
$3,754.05$3,754.05

-2.57%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.62
$178.62$178.62

-2.80%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0806
$1.0806$1.0806

-14.36%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,894.95
$107,894.95$107,894.95

-2.01%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,754.05
$3,754.05$3,754.05

-2.57%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.62
$178.62$178.62

-2.80%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.07
$88.07$88.07

-0.59%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4510
$2.4510$2.4510

-1.95%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05557
$0.05557$0.05557

+177.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10674
$0.10674$0.10674

+29.20%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001902
$0.000000001902$0.000000001902

+337.24%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000512
$0.0000512$0.0000512

+103.17%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005526
$0.00005526$0.00005526

+50.94%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000521
$0.000000000521$0.000000000521

+33.93%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000347
$0.0000347$0.0000347

+25.72%