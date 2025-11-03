Yunai by Virtuals (YUNAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0031419 24h alacsony $ 0.00379056 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00559535 Legalacsonyabb ár $ 0.00164325 Árváltozás (1H) +4.14% Árváltozás (1D) -12.29% Árváltozás (7D) -14.73%

Yunai by Virtuals (YUNAI) valós idejű ár: $0.00331078. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUNAI legalacsonyabb ára $ 0.0031419, legmagasabb ára pedig $ 0.00379056 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUNAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00559535, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00164325 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUNAI változása a következő volt: +4.14% az elmúlt órában, -12.29% az elmúlt 24 órában, és -14.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yunai by Virtuals (YUNAI) piaci információk

Piaci érték $ 3.30M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.30M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Yunai by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 3.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUNAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.30M.