A(z) Wrapped Nibiru árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WNIBI a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

December 3, 2025(30 nap) $ 0.012397 0.41% Wrapped Nibiru (WNIBI) árelőrejelzése ma A(z) WNIBI előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.012346 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Wrapped Nibiru (WNIBI) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WNIBI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.012348 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Wrapped Nibiru (WNIBI) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WNIBI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.012358 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Wrapped Nibiru (WNIBI) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WNIBI előrejelzett ára $0.012397 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Nibiru árstatisztikák
Piaci plafon $ 135.14K
Forgalomban lévő készlet 10.95M
A(z) WNIBI 10.95M keringésben lévő tokenszámmal és $ 135.14K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Wrapped Nibiru Korábbi ár A(z) Wrapped Nibiru élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Nibiru jelenlegi ára 0.012346USD. A(z) Wrapped Nibiru (WNIBI) forgalomban lévő kínálata 10.95M WNIBI , így piaci kapitalizációja $135,137 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -1.56% $ -0.000195 $ 0.012543 $ 0.012345

7 nap 1.81% $ 0.000223 $ 0.012546 $ 0.011903

30 nap 3.72% $ 0.000458 $ 0.012546 $ 0.011903 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Nibiru árfolyama $-0.000195 értékben változott, ami -1.56% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Nibiru legmagasabb kereskedési értéke $0.012546 , míg a legalacsonyabb $0.011903 volt. Az árváltozás mértéke 1.81% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WNIBI további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Nibiru 3.72% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000458 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WNIBI esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Nibiru (WNIBI) árelőrejelzési modul? A(z) Wrapped Nibiru árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WNIBI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Nibiru következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WNIBI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Nibiru árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WNIBI jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WNIBI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Nibiru jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WNIBI árelőrejelzés?

WNIBI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

