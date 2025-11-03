TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped Nibiru ár ma 0.01234722 USD. Kövesd nyomon a(z) WNIBI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WNIBI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Wrapped Nibiru ár ma 0.01234722 USD. Kövesd nyomon a(z) WNIBI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WNIBI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WNIBI

WNIBI árinformációk

Mi a(z) WNIBI

WNIBI tokenomikai adatai

WNIBI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Wrapped Nibiru Logó

Wrapped Nibiru Ár (WNIBI)

Nem listázott

1 WNIBI-USD élő ár:

$0.01234722
$0.01234722$0.01234722
-1.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped Nibiru (WNIBI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:06:22 (UTC+8)

Wrapped Nibiru (WNIBI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01234709
$ 0.01234709$ 0.01234709
24h alacsony
$ 0.01254409
$ 0.01254409$ 0.01254409
24h magas

$ 0.01234709
$ 0.01234709$ 0.01234709

$ 0.01254409
$ 0.01254409$ 0.01254409

$ 0.01254739
$ 0.01254739$ 0.01254739

$ 0.00965263
$ 0.00965263$ 0.00965263

-0.16%

-1.46%

-0.05%

-0.05%

Wrapped Nibiru (WNIBI) valós idejű ár: $0.01234722. Az elmúlt 24 órában, a(z)WNIBI legalacsonyabb ára $ 0.01234709, legmagasabb ára pedig $ 0.01254409 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WNIBI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01254739, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00965263 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WNIBI változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -1.46% az elmúlt 24 órában, és -0.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Nibiru (WNIBI) piaci információk

$ 135.15K
$ 135.15K$ 135.15K

--
----

$ 135.15K
$ 135.15K$ 135.15K

10.95M
10.95M 10.95M

10,945,424.77
10,945,424.77 10,945,424.77

A(z) Wrapped Nibiru jelenlegi piaci plafonja $ 135.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WNIBI keringésben lévő tokenszáma 10.95M, és a teljes tokenszám 10945424.77. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 135.15K.

Wrapped Nibiru (WNIBI) árelőzmények USD

A(z) Wrapped NibiruUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00018371721800751.
A(z) Wrapped Nibiru USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0003728736.
A(z) Wrapped Nibiru USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wrapped Nibiru USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00018371721800751-1.46%
30 nap$ +0.0003728736+3.02%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Nibiru (WNIBI)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Nibiru árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Nibiru (WNIBI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Nibiru (WNIBI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Nibiru rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Nibiru árelőrejelzését most!

WNIBI helyi valutákra

Wrapped Nibiru (WNIBI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Nibiru (WNIBI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WNIBI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Nibiru (WNIBI)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Nibiru (WNIBI)?
A(z) élő WNIBI ár a(z) USD esetében 0.01234722 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WNIBI ára a(z) USD esetében?
A(z) WNIBI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01234722. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Nibiru piaci plafonja?
A(z) WNIBI piaci plafonja $ 135.15K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WNIBI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WNIBI keringésben lévő tokenszáma 10.95M USD.
Mi volt a(z) WNIBI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WNIBI mindenkori legmagasabb ára 0.01254739 USD.
Mi volt a(z) WNIBI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WNIBI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00965263 USD.
Mekkora a(z) WNIBI kereskedési volumene?
A(z) WNIBI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WNIBI ára emelkedni fog idén?
A(z) WNIBI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WNIBI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:06:22 (UTC+8)

Wrapped Nibiru (WNIBI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

