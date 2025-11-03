Wrapped Nibiru (WNIBI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01234709 $ 0.01234709 $ 0.01234709 24h alacsony $ 0.01254409 $ 0.01254409 $ 0.01254409 24h magas 24h alacsony $ 0.01234709$ 0.01234709 $ 0.01234709 24h magas $ 0.01254409$ 0.01254409 $ 0.01254409 Minden idők csúcspontja $ 0.01254739$ 0.01254739 $ 0.01254739 Legalacsonyabb ár $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Árváltozás (1H) -0.16% Árváltozás (1D) -1.46% Árváltozás (7D) -0.05% Árváltozás (7D) -0.05%

Wrapped Nibiru (WNIBI) valós idejű ár: $0.01234722. Az elmúlt 24 órában, a(z)WNIBI legalacsonyabb ára $ 0.01234709, legmagasabb ára pedig $ 0.01254409 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WNIBI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01254739, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00965263 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WNIBI változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -1.46% az elmúlt 24 órában, és -0.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Nibiru (WNIBI) piaci információk

Piaci érték $ 135.15K$ 135.15K $ 135.15K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 135.15K$ 135.15K $ 135.15K Forgalomban lévő készlet 10.95M 10.95M 10.95M Teljes tokenszám 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

A(z) Wrapped Nibiru jelenlegi piaci plafonja $ 135.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WNIBI keringésben lévő tokenszáma 10.95M, és a teljes tokenszám 10945424.77. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 135.15K.