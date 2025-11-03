MEXC-tőzsde / Kriptovalutákkal kapcsolatos árelőrejelzés / Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) /

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés (USD)

A(z) Wrapped Aave Base GHO árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WABASGHO a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped Aave Base GHO árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Wrapped Aave Base GHO árelőrejelzése 2025-2050 USD Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Base GHO ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 1.025. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Base GHO ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.0762. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WABASGHO 2027-re jelzett ára $ 1.1300 10.25% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WABASGHO 2028-ra jelzett ára $ 1.1865 15.76% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WABASGHO 2029-es célára $ 1.2458 21.55% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WABASGHO 2030-as célára $ 1.3081 27.63% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Wrapped Aave Base GHO ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.1309. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Wrapped Aave Base GHO ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.4710. Év Ár Növekedés 2025 $ 1.025 0.00%

2026 $ 1.0762 5.00%

2027 $ 1.1300 10.25%

2028 $ 1.1865 15.76%

2029 $ 1.2458 21.55%

2030 $ 1.3081 27.63%

2031 $ 1.3735 34.01%

2032 $ 1.4422 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.5143 47.75%

2034 $ 1.5901 55.13%

2035 $ 1.6696 62.89%

2036 $ 1.7530 71.03%

2037 $ 1.8407 79.59%

2038 $ 1.9327 88.56%

2039 $ 2.0294 97.99%

2040 $ 2.1309 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Wrapped Aave Base GHO rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 1.025 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 1.0251 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 1.0259 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 1.0292 0.41% Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzése ma A(z) WABASGHO előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $1.025 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WABASGHO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $1.0251 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WABASGHO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $1.0259 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WABASGHO előrejelzett ára $1.0292 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Aave Base GHO árstatisztikák
Piaci plafon $ 15.21M
Forgalomban lévő készlet 14.83M
A(z) WABASGHO 14.83M keringésben lévő tokenszámmal és $ 15.21M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Wrapped Aave Base GHO Korábbi ár A(z) Wrapped Aave Base GHO élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Aave Base GHO jelenlegi ára 1.025USD. A(z) Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) forgalomban lévő kínálata 14.83M WABASGHO , így piaci kapitalizációja $15,206,104 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.46% $ 0.004715 $ 1.04 $ 1.002

7 nap -0.26% $ -0.002756 $ 1.0528 $ 0.984435

30 nap 0.17% $ 0.001737 $ 1.0528 $ 0.984435 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Aave Base GHO árfolyama $0.004715 értékben változott, ami 0.46% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Aave Base GHO legmagasabb kereskedési értéke $1.0528 , míg a legalacsonyabb $0.984435 volt. Az árváltozás mértéke -0.26% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WABASGHO további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Aave Base GHO 0.17% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.001737 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WABASGHO esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árelőrejelzési modul? A(z) Wrapped Aave Base GHO árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WABASGHO lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Aave Base GHO következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WABASGHO tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Aave Base GHO árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WABASGHO jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WABASGHO lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Aave Base GHO jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WABASGHO árelőrejelzés?

WABASGHO Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

