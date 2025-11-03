Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.002 24h alacsony $ 1.046 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.25 Legalacsonyabb ár $ 0.81731 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) +0.96% Árváltozás (7D) +0.91%

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) valós idejű ár: $1.028. Az elmúlt 24 órában, a(z)WABASGHO legalacsonyabb ára $ 1.002, legmagasabb ára pedig $ 1.046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WABASGHO valaha volt legmagasabb ára $ 1.25, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.81731 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WABASGHO változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +0.96% az elmúlt 24 órában, és +0.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) piaci információk

Piaci érték $ 15.46M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.46M Forgalomban lévő készlet 14.85M Teljes tokenszám 14,845,055.35672492

A(z) Wrapped Aave Base GHO jelenlegi piaci plafonja $ 15.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WABASGHO keringésben lévő tokenszáma 14.85M, és a teljes tokenszám 14845055.35672492. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.46M.