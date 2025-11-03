MEXC-tőzsde / Kriptovalutákkal kapcsolatos árelőrejelzés / Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) /

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés (USD)

A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WAAVAUSDC a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Wrapped Aave Avalanche USDC árelőrejelzése 2025-2050 USD Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 1.17. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.2285. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDC 2027-re jelzett ára $ 1.2899 10.25% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDC 2028-ra jelzett ára $ 1.3544 15.76% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDC 2029-es célára $ 1.4221 21.55% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDC 2030-as célára $ 1.4932 27.63% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.4323. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.9620. Év Ár Növekedés 2025 $ 1.17 0.00%

2026 $ 1.2285 5.00%

2027 $ 1.2899 10.25%

2028 $ 1.3544 15.76%

2029 $ 1.4221 21.55%

2030 $ 1.4932 27.63%

2031 $ 1.5679 34.01%

2032 $ 1.6463 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.7286 47.75%

2034 $ 1.8150 55.13%

2035 $ 1.9058 62.89%

2036 $ 2.0010 71.03%

2037 $ 2.1011 79.59%

2038 $ 2.2062 88.56%

2039 $ 2.3165 97.99%

2040 $ 2.4323 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 1.17 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 1.1701 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 1.1711 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 1.1748 0.41% Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzése ma A(z) WAAVAUSDC előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $1.17 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WAAVAUSDC árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $1.1701 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WAAVAUSDC árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $1.1711 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WAAVAUSDC előrejelzett ára $1.1748 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Aave Avalanche USDC árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 143.93K$ 143.93K $ 143.93K Forgalomban lévő készlet 123.06K 123.06K 123.06K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb WAAVAUSDC ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) WAAVAUSDC 123.06K keringésben lévő tokenszámmal és $ 143.93K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő WAAVAUSDC ár megtekintése

Wrapped Aave Avalanche USDC Korábbi ár A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC jelenlegi ára 1.17USD. A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) forgalomban lévő kínálata 123.06K WAAVAUSDC , így piaci kapitalizációja $143,931 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -1.46% $ -0.017409 $ 1.19 $ 1.14

7 nap 0.05% $ 0.000533 $ 1.4149 $ 1.1473

30 nap 0.49% $ 0.005716 $ 1.4149 $ 1.1473 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC árfolyama $-0.017409 értékben változott, ami -1.46% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC legmagasabb kereskedési értéke $1.4149 , míg a legalacsonyabb $1.1473 volt. Az árváltozás mértéke 0.05% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WAAVAUSDC további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC 0.49% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.005716 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WAAVAUSDC esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzési modul? A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WAAVAUSDC lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WAAVAUSDC tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WAAVAUSDC jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WAAVAUSDC lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WAAVAUSDC árelőrejelzés?

WAAVAUSDC Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: WAAVAUSDC? Az előrejelzéseid szerint a(z) WAAVAUSDC -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) WAAVAUSDC árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WAAVAUSDC ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 WAAVAUSDC 2026-ban? 1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDC 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) WAAVAUSDC előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAAVAUSDC 2027-ig. Mi a(z) WAAVAUSDC becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) WAAVAUSDC becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 WAAVAUSDC 2030-ban? 1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDC 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) WAAVAUSDC árelőrejelzése 2040-re? A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAAVAUSDC 2040-ig.