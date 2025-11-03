Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24h alacsony $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24h magas 24h alacsony $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24h magas $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Minden idők csúcspontja $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Legalacsonyabb ár $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) -1.62% Árváltozás (7D) -0.08% Árváltozás (7D) -0.08%

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) valós idejű ár: $1.17. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAAVAUSDC legalacsonyabb ára $ 1.14, legmagasabb ára pedig $ 1.2 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAAVAUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 1.51, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.566241 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAAVAUSDC változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -1.62% az elmúlt 24 órában, és -0.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) piaci információk

Piaci érték $ 166.70K$ 166.70K $ 166.70K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 166.70K$ 166.70K $ 166.70K Forgalomban lévő készlet 142.53K 142.53K 142.53K Teljes tokenszám 142,527.904156 142,527.904156 142,527.904156

A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC jelenlegi piaci plafonja $ 166.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAAVAUSDC keringésben lévő tokenszáma 142.53K, és a teljes tokenszám 142527.904156. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 166.70K.