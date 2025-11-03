TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped Aave Avalanche USDC ár ma 1.17 USD. Kövesd nyomon a(z) WAAVAUSDC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAAVAUSDC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WAAVAUSDC

WAAVAUSDC árinformációk

Mi a(z) WAAVAUSDC

WAAVAUSDC tokenomikai adatai

WAAVAUSDC árelőrejelzés

Wrapped Aave Avalanche USDC Ár (WAAVAUSDC)

1 WAAVAUSDC-USD élő ár:

$1.17
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Élő árdiagram
Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árinformáció (USD)

$ 1.14
$ 1.2
$ 1.14
$ 1.2
$ 1.51
$ 0.566241
Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) valós idejű ár: $1.17. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAAVAUSDC legalacsonyabb ára $ 1.14, legmagasabb ára pedig $ 1.2 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAAVAUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 1.51, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.566241 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAAVAUSDC változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -1.62% az elmúlt 24 órában, és -0.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) piaci információk

$ 166.70K
--
$ 166.70K
142.53K
142,527.904156
A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC jelenlegi piaci plafonja $ 166.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAAVAUSDC keringésben lévő tokenszáma 142.53K, és a teljes tokenszám 142527.904156. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 166.70K.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) árelőzmények USD

A(z) Wrapped Aave Avalanche USDCUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.019298670503087.
A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0045096480.
A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0112405410.
A(z) Wrapped Aave Avalanche USDC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.019298670503087-1.62%
30 nap$ +0.0045096480+0.39%
60 nap$ +0.0112405410+0.96%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Aave Avalanche USDC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC árelőrejelzését most!

WAAVAUSDC helyi valutákra

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAAVAUSDC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)?
A(z) élő WAAVAUSDC ár a(z) USD esetében 1.17 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAAVAUSDC ára a(z) USD esetében?
A(z) WAAVAUSDC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.17. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Aave Avalanche USDC piaci plafonja?
A(z) WAAVAUSDC piaci plafonja $ 166.70K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAAVAUSDC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAAVAUSDC keringésben lévő tokenszáma 142.53K USD.
Mi volt a(z) WAAVAUSDC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAAVAUSDC mindenkori legmagasabb ára 1.51 USD.
Mi volt a(z) WAAVAUSDC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAAVAUSDC mindenkori legalacsonyabb ára 0.566241 USD.
Mekkora a(z) WAAVAUSDC kereskedési volumene?
A(z) WAAVAUSDC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WAAVAUSDC ára emelkedni fog idén?
A(z) WAAVAUSDC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAAVAUSDC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

