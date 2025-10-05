Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés (USD)

A(z) Worlds First Memecoin árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) LOLCOIN a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

LOLCOIN vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Worlds First Memecoin árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Worlds First Memecoin árelőrejelzése 2025-2050 USD Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Worlds First Memecoin ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.002291. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Worlds First Memecoin ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.002405. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LOLCOIN 2027-re jelzett ára $ 0.002526 10.25% növekedési aránnyal. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LOLCOIN 2028-ra jelzett ára $ 0.002652 15.76% növekedési aránnyal. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LOLCOIN 2029-es célára $ 0.002785 21.55% növekedési aránnyal. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LOLCOIN 2030-as célára $ 0.002924 27.63% növekedési aránnyal. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Worlds First Memecoin ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004763. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Worlds First Memecoin ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007759. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.002291 0.00%

2026 $ 0.002405 5.00%

2027 $ 0.002526 10.25%

2028 $ 0.002652 15.76%

2029 $ 0.002785 21.55%

2030 $ 0.002924 27.63%

2031 $ 0.003070 34.01%

2032 $ 0.003224 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.003385 47.75%

2034 $ 0.003554 55.13%

2035 $ 0.003732 62.89%

2036 $ 0.003918 71.03%

2037 $ 0.004114 79.59%

2038 $ 0.004320 88.56%

2039 $ 0.004536 97.99%

2040 $ 0.004763 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Worlds First Memecoin rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés October 5, 2025(Ma) $ 0.002291 0.00%

October 6, 2025(Holnap) $ 0.002291 0.01%

October 12, 2025(E hét) $ 0.002293 0.10%

November 4, 2025(30 nap) $ 0.002300 0.41% Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzése ma A(z) LOLCOIN előre jelzett ára October 5, 2025(Ma) napján $0.002291 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzése holnap October 6, 2025(Holnap) napjáig a(z) LOLCOIN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.002291 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzés ezen a héten October 12, 2025(E hét) napjáig a(z) LOLCOIN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.002293 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) LOLCOIN előrejelzett ára $0.002300 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Worlds First Memecoin árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Forgalomban lévő készlet 999.61M 999.61M 999.61M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb LOLCOIN ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) LOLCOIN 999.61M keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.29M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő LOLCOIN ár megtekintése

Worlds First Memecoin Korábbi ár A(z) Worlds First Memecoin élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Worlds First Memecoin jelenlegi ára 0.002291USD. A(z) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) forgalomban lévő kínálata 999.61M LOLCOIN , így piaci kapitalizációja $2,290,399 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -8.93% $ -0.000224 $ 0.002547 $ 0.002187

7 nap -3.71% $ -0.000085 $ 0.006083 $ 0.002016

30 nap -60.04% $ -0.001375 $ 0.006083 $ 0.002016 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Worlds First Memecoin árfolyama $-0.000224 értékben változott, ami -8.93% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Worlds First Memecoin legmagasabb kereskedési értéke $0.006083 , míg a legalacsonyabb $0.002016 volt. Az árváltozás mértéke -3.71% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) LOLCOIN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Worlds First Memecoin -60.04% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001375 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) LOLCOIN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzési modul? A(z) Worlds First Memecoin árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) LOLCOIN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Worlds First Memecoin következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) LOLCOIN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Worlds First Memecoin árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) LOLCOIN jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) LOLCOIN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Worlds First Memecoin jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) LOLCOIN árelőrejelzés?

LOLCOIN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: LOLCOIN? Az előrejelzéseid szerint a(z) LOLCOIN -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) LOLCOIN árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett LOLCOIN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 LOLCOIN 2026-ban? 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LOLCOIN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) LOLCOIN előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LOLCOIN 2027-ig. Mi a(z) LOLCOIN becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) LOLCOIN becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 LOLCOIN 2030-ban? 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LOLCOIN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) LOLCOIN árelőrejelzése 2040-re? A(z) Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LOLCOIN 2040-ig. Regisztráljon most