Worlds First Memecoin (LOLCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0021872 24h alacsony $ 0.00254778 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00795894 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +0.04% Árváltozás (1D) -9.24% Árváltozás (7D) -4.34%

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) valós idejű ár: $0.00227629. Az elmúlt 24 órában, a(z)LOLCOIN legalacsonyabb ára $ 0.0021872, legmagasabb ára pedig $ 0.00254778 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LOLCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00795894, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LOLCOIN változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, -9.24% az elmúlt 24 órában, és -4.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) piaci információk

Piaci érték $ 2.28M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.28M Forgalomban lévő készlet 999.61M Teljes tokenszám 999,612,754.218761

A(z) Worlds First Memecoin jelenlegi piaci plafonja $ 2.28M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LOLCOIN keringésben lévő tokenszáma 999.61M, és a teljes tokenszám 999612754.218761. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.28M.