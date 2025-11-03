Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés (USD)

A(z) Waveform by Virtuals árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WAVE a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Waveform by Virtuals árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Waveform by Virtuals árelőrejelzése 2025-2050 USD Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Waveform by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.005405. Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Waveform by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.005675. Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAVE 2027-re jelzett ára $ 0.005959 10.25% növekedési aránnyal. Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAVE 2028-ra jelzett ára $ 0.006257 15.76% növekedési aránnyal. Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAVE 2029-es célára $ 0.006570 21.55% növekedési aránnyal. Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAVE 2030-as célára $ 0.006898 27.63% növekedési aránnyal. Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Waveform by Virtuals ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.011237. Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Waveform by Virtuals ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.018304. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.005405 0.00%

2026 $ 0.005675 5.00%

2027 $ 0.005959 10.25%

2028 $ 0.006257 15.76%

2029 $ 0.006570 21.55%

2030 $ 0.006898 27.63%

2031 $ 0.007243 34.01%

2032 $ 0.007606 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.007986 47.75%

2034 $ 0.008385 55.13%

2035 $ 0.008804 62.89%

2036 $ 0.009245 71.03%

2037 $ 0.009707 79.59%

2038 $ 0.010192 88.56%

2039 $ 0.010702 97.99%

2040 $ 0.011237 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Waveform by Virtuals rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.005405 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.005406 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.005410 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.005427 0.41% Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzése ma A(z) WAVE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.005405 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WAVE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.005406 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WAVE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.005410 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Waveform by Virtuals (WAVE) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WAVE előrejelzett ára $0.005427 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Továbbá a(z) WAVE 1.00B keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.42M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Waveform by Virtuals Korábbi ár A(z) Waveform by Virtuals élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Waveform by Virtuals jelenlegi ára 0.005405USD. A(z) Waveform by Virtuals (WAVE) forgalomban lévő kínálata 1.00B WAVE , így piaci kapitalizációja $5,417,528 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.50% $ -0.000314 $ 0.005739 $ 0.005361

7 nap -24.89% $ -0.001345 $ 0.014149 $ 0.005101

30 nap -61.47% $ -0.003322 $ 0.014149 $ 0.005101 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Waveform by Virtuals árfolyama $-0.000314 értékben változott, ami -5.50% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Waveform by Virtuals legmagasabb kereskedési értéke $0.014149 , míg a legalacsonyabb $0.005101 volt. Az árváltozás mértéke -24.89% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WAVE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Waveform by Virtuals -61.47% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.003322 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WAVE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Waveform by Virtuals (WAVE) árelőrejelzési modul? A(z) Waveform by Virtuals árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WAVE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Waveform by Virtuals következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WAVE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Waveform by Virtuals árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WAVE jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WAVE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Waveform by Virtuals jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WAVE árelőrejelzés?

WAVE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):