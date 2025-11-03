Waveform by Virtuals (WAVE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.0053613 24h magas $ 0.00595269 Minden idők csúcspontja $ 0.01712062 Legalacsonyabb ár $ 0.00486369 Árváltozás (1H) +1.55% Árváltozás (1D) -7.97% Árváltozás (7D) -26.98%

Waveform by Virtuals (WAVE) valós idejű ár: $0.0054779. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAVE legalacsonyabb ára $ 0.0053613, legmagasabb ára pedig $ 0.00595269 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAVE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01712062, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00486369 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAVE változása a következő volt: +1.55% az elmúlt órában, -7.97% az elmúlt 24 órában, és -26.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Waveform by Virtuals (WAVE) piaci információk

Piaci érték $ 5.48M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.48M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Waveform by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 5.48M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAVE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.48M.