A(z) élő Waveform by Virtuals ár ma 0.0054779 USD. Kövesd nyomon a(z) WAVE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAVE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

1 WAVE-USD élő ár:

$0.0054779
$0.0054779
-8.40%1D
Waveform by Virtuals (WAVE) Élő árdiagram
Waveform by Virtuals (WAVE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0053613
$ 0.0053613
24h alacsony
$ 0.00595269
$ 0.00595269
24h magas

$ 0.0053613
$ 0.0053613

$ 0.00595269
$ 0.00595269

$ 0.01712062
$ 0.01712062

$ 0.00486369
$ 0.00486369

+1.55%

-7.97%

-26.98%

-26.98%

Waveform by Virtuals (WAVE) valós idejű ár: $0.0054779. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAVE legalacsonyabb ára $ 0.0053613, legmagasabb ára pedig $ 0.00595269 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAVE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01712062, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00486369 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAVE változása a következő volt: +1.55% az elmúlt órában, -7.97% az elmúlt 24 órában, és -26.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Waveform by Virtuals (WAVE) piaci információk

$ 5.48M
$ 5.48M

--
--

$ 5.48M
$ 5.48M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) Waveform by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 5.48M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAVE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.48M.

Waveform by Virtuals (WAVE) árelőzmények USD

A(z) Waveform by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000474783609471742.
A(z) Waveform by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0033190880.
A(z) Waveform by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Waveform by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000474783609471742-7.97%
30 nap$ -0.0033190880-60.59%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Waveform by Virtuals (WAVE)

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Waveform by Virtuals (WAVE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Waveform by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Waveform by Virtuals (WAVE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Waveform by Virtuals (WAVE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Waveform by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Waveform by Virtuals árelőrejelzését most!

WAVE helyi valutákra

Waveform by Virtuals (WAVE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Waveform by Virtuals (WAVE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAVE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Waveform by Virtuals (WAVE)

Mennyit ér ma a(z) Waveform by Virtuals (WAVE)?
A(z) élő WAVE ár a(z) USD esetében 0.0054779 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAVE ára a(z) USD esetében?
A(z) WAVE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0054779. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Waveform by Virtuals piaci plafonja?
A(z) WAVE piaci plafonja $ 5.48M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAVE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAVE keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) WAVE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAVE mindenkori legmagasabb ára 0.01712062 USD.
Mi volt a(z) WAVE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAVE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00486369 USD.
Mekkora a(z) WAVE kereskedési volumene?
A(z) WAVE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WAVE ára emelkedni fog idén?
A(z) WAVE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAVE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Waveform by Virtuals (WAVE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

