The Last Job (QUIT) árelőrejelzés (USD)

A(z) The Last Job árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) QUIT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

QUIT vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) The Last Job árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés The Last Job árelőrejelzése 2025-2050 USD The Last Job (QUIT) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) The Last Job ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. The Last Job (QUIT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) The Last Job ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. The Last Job (QUIT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) QUIT 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. The Last Job (QUIT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) QUIT 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. The Last Job (QUIT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) QUIT 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. The Last Job (QUIT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) QUIT 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. The Last Job (QUIT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) The Last Job ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. The Last Job (QUIT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) The Last Job ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Év Ár Növekedés 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) The Last Job rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% The Last Job (QUIT) árelőrejelzése ma A(z) QUIT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. The Last Job (QUIT) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) QUIT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. The Last Job (QUIT) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) QUIT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. The Last Job (QUIT) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) QUIT előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális The Last Job árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 145.49K$ 145.49K $ 145.49K Forgalomban lévő készlet 989.79M 989.79M 989.79M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb QUIT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) QUIT 989.79M keringésben lévő tokenszámmal és $ 145.49K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő QUIT ár megtekintése

The Last Job Korábbi ár A(z) The Last Job élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) The Last Job jelenlegi ára 0USD. A(z) The Last Job (QUIT) forgalomban lévő kínálata 989.79M QUIT , így piaci kapitalizációja $145,488 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 3.46% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -28.63% $ 0 $ 0.000268 $ 0.000115

30 nap 0.00% $ 0 $ 0.000268 $ 0.000115 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) The Last Job árfolyama $0 értékben változott, ami 3.46% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) The Last Job legmagasabb kereskedési értéke $0.000268 , míg a legalacsonyabb $0.000115 volt. Az árváltozás mértéke -28.63% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) QUIT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) The Last Job 0.00% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) QUIT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) The Last Job (QUIT) árelőrejelzési modul? A(z) The Last Job árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) QUIT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) The Last Job következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) QUIT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) The Last Job árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) QUIT jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) QUIT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) The Last Job jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) QUIT árelőrejelzés?

QUIT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: QUIT? Az előrejelzéseid szerint a(z) QUIT -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) QUIT árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) The Last Job (QUIT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett QUIT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 QUIT 2026-ban? 1 The Last Job (QUIT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) QUIT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) QUIT előre jelzett ára 2027-ben? A(z) The Last Job (QUIT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 QUIT 2027-ig. Mi a(z) QUIT becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) The Last Job (QUIT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) QUIT becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) The Last Job (QUIT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 QUIT 2030-ban? 1 The Last Job (QUIT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) QUIT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) QUIT árelőrejelzése 2040-re? A(z) The Last Job (QUIT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 QUIT 2040-ig. Regisztráljon most