A(z) élő The Last Job ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) QUIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QUIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: QUIT

QUIT árinformációk

Mi a(z) QUIT

QUIT hivatalos webhely

QUIT tokenomikai adatai

QUIT árelőrejelzés

The Last Job Logó

The Last Job Ár (QUIT)

Nem listázott

1 QUIT-USD élő ár:

$0.00016098
$0.00016098
+4.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
The Last Job (QUIT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:48 (UTC+8)

The Last Job (QUIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+4.08%

+4.34%

-28.39%

-28.39%

The Last Job (QUIT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)QUIT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QUIT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QUIT változása a következő volt: +4.08% az elmúlt órában, +4.34% az elmúlt 24 órában, és -28.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Last Job (QUIT) piaci információk

$ 159.34K
$ 159.34K

--
--

$ 159.34K
$ 159.34K

989.79M
989.79M

989,790,204.476379
989,790,204.476379

A(z) The Last Job jelenlegi piaci plafonja $ 159.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QUIT keringésben lévő tokenszáma 989.79M, és a teljes tokenszám 989790204.476379. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 159.34K.

The Last Job (QUIT) árelőzmények USD

A(z) The Last JobUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) The Last Job USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Last Job USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Last Job USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+4.34%
30 nap$ 0--
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) The Last Job (QUIT)

$RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

The Last Job (QUIT) Erőforrás

Hivatalos webhely

The Last Job árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) The Last Job (QUIT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) The Last Job (QUIT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) The Last Job rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) The Last Job árelőrejelzését most!

QUIT helyi valutákra

The Last Job (QUIT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) The Last Job (QUIT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) QUIT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: The Last Job (QUIT)

Mennyit ér ma a(z) The Last Job (QUIT)?
A(z) élő QUIT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) QUIT ára a(z) USD esetében?
A(z) QUIT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) The Last Job piaci plafonja?
A(z) QUIT piaci plafonja $ 159.34K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) QUIT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) QUIT keringésben lévő tokenszáma 989.79M USD.
Mi volt a(z) QUIT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) QUIT mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) QUIT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) QUIT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) QUIT kereskedési volumene?
A(z) QUIT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) QUIT ára emelkedni fog idén?
A(z) QUIT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) QUIT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:48 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,754.89

$3,731.95

$177.21

$1.0534

$0.9999

$107,754.89

$3,731.95

$177.21

$85.42

$2.4364

$0.00000

$0.00000

$0.0321

$0.05649

$0.10350

$0.000000001999

$0.0000522

$0.00005566

$0.0010183

$0.000000000492

