A(z) SparkDEX árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SPRK a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) SparkDEX árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

2026 $ 0.024735 5.00%

2027 $ 0.025972 10.25%

2028 $ 0.027271 15.76%

2029 $ 0.028634 21.55%

2030 $ 0.030066 27.63%

2031 $ 0.031570 34.01%

2032 $ 0.033148 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.034805 47.75%

2034 $ 0.036546 55.13%

2035 $ 0.038373 62.89%

2036 $ 0.040292 71.03%

2037 $ 0.042306 79.59%

2038 $ 0.044422 88.56%

2039 $ 0.046643 97.99%

2040 $ 0.048975 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) SparkDEX rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.023558 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.023561 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.023580 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.023654 0.41% SparkDEX (SPRK) árelőrejelzése ma A(z) SPRK előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.023558 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. SparkDEX (SPRK) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SPRK árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.023561 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. SparkDEX (SPRK) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SPRK árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.023580 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. SparkDEX (SPRK) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SPRK előrejelzett ára $0.023654 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális SparkDEX árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Forgalomban lévő készlet 65.78M 65.78M 65.78M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb SPRK ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) SPRK 65.78M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.55M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

SparkDEX Korábbi ár A(z) SparkDEX élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) SparkDEX jelenlegi ára 0.023558USD. A(z) SparkDEX (SPRK) forgalomban lévő kínálata 65.78M SPRK , így piaci kapitalizációja $1,548,610 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -2.30% $ -0.000556 $ 0.025267 $ 0.023408

7 nap -5.60% $ -0.001320 $ 0.037644 $ 0.023256

30 nap -37.44% $ -0.008821 $ 0.037644 $ 0.023256 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) SparkDEX árfolyama $-0.000556 értékben változott, ami -2.30% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) SparkDEX legmagasabb kereskedési értéke $0.037644 , míg a legalacsonyabb $0.023256 volt. Az árváltozás mértéke -5.60% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SPRK további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) SparkDEX -37.44% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.008821 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SPRK esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) SparkDEX (SPRK) árelőrejelzési modul? A(z) SparkDEX árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SPRK lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) SparkDEX következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SPRK tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) SparkDEX árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SPRK jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SPRK lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) SparkDEX jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SPRK árelőrejelzés?

SPRK Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

