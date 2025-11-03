SparkDEX (SPRK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02378048 $ 0.02378048 $ 0.02378048 24h alacsony $ 0.0252679 $ 0.0252679 $ 0.0252679 24h magas 24h alacsony $ 0.02378048$ 0.02378048 $ 0.02378048 24h magas $ 0.0252679$ 0.0252679 $ 0.0252679 Minden idők csúcspontja $ 0.04726344$ 0.04726344 $ 0.04726344 Legalacsonyabb ár $ 0.01998888$ 0.01998888 $ 0.01998888 Árváltozás (1H) -1.20% Árváltozás (1D) -2.58% Árváltozás (7D) -5.85% Árváltozás (7D) -5.85%

SparkDEX (SPRK) valós idejű ár: $0.02380389. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPRK legalacsonyabb ára $ 0.02378048, legmagasabb ára pedig $ 0.0252679 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPRK valaha volt legmagasabb ára $ 0.04726344, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01998888 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPRK változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, -2.58% az elmúlt 24 órában, és -5.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SparkDEX (SPRK) piaci információk

Piaci érték $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 23.71M$ 23.71M $ 23.71M Forgalomban lévő készlet 65.79M 65.79M 65.79M Teljes tokenszám 995,900,131.0 995,900,131.0 995,900,131.0

A(z) SparkDEX jelenlegi piaci plafonja $ 1.57M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPRK keringésben lévő tokenszáma 65.79M, és a teljes tokenszám 995900131.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.71M.