A(z) élő SparkDEX ár ma 0.02380389 USD. Kövesd nyomon a(z) SPRK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPRK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPRK

SPRK árinformációk

Mi a(z) SPRK

SPRK hivatalos webhely

SPRK tokenomikai adatai

SPRK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

$0.02380389
SparkDEX (SPRK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02378048
$ 0.02378048$ 0.02378048
24h alacsony
$ 0.0252679
$ 0.0252679$ 0.0252679
24h magas

$ 0.02378048
$ 0.02378048$ 0.02378048

$ 0.0252679
$ 0.0252679$ 0.0252679

$ 0.04726344
$ 0.04726344$ 0.04726344

$ 0.01998888
$ 0.01998888$ 0.01998888

-1.20%

-2.58%

-5.85%

-5.85%

SparkDEX (SPRK) valós idejű ár: $0.02380389. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPRK legalacsonyabb ára $ 0.02378048, legmagasabb ára pedig $ 0.0252679 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPRK valaha volt legmagasabb ára $ 0.04726344, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01998888 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPRK változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, -2.58% az elmúlt 24 órában, és -5.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SparkDEX (SPRK) piaci információk

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

--
----

$ 23.71M
$ 23.71M$ 23.71M

65.79M
65.79M 65.79M

995,900,131.0
995,900,131.0 995,900,131.0

A(z) SparkDEX jelenlegi piaci plafonja $ 1.57M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPRK keringésben lévő tokenszáma 65.79M, és a teljes tokenszám 995900131.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.71M.

SparkDEX (SPRK) árelőzmények USD

A(z) SparkDEXUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00063267820493739.
A(z) SparkDEX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0088972323.
A(z) SparkDEX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0063492234.
A(z) SparkDEX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.012262522865048664.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00063267820493739-2.58%
30 nap$ -0.0088972323-37.37%
60 nap$ -0.0063492234-26.67%
90 nap$ -0.012262522865048664-33.99%

Mi a(z) SparkDEX (SPRK)

SparkDEX is an all-in-one DeFi Hub on Flare Network, featuring a perpetual exchange designed for advanced cryptocurrency trading. Built on the Flare Network, it provides tools for traders, liquidity providers, and yield farmers to execute sophisticated strategies in a seamless and efficient environment. SparkDEX is pioneering next-generation DeFi by harnessing major developments in artificial intelligence, high-performance DeFi tooling, and on-chain data aggregation and analytics

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SparkDEX (SPRK) Erőforrás

Hivatalos webhely

SparkDEX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SparkDEX (SPRK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SparkDEX (SPRK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SparkDEX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SparkDEX árelőrejelzését most!

SPRK helyi valutákra

SparkDEX (SPRK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SparkDEX (SPRK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPRK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SparkDEX (SPRK)

Mennyit ér ma a(z) SparkDEX (SPRK)?
A(z) élő SPRK ár a(z) USD esetében 0.02380389 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPRK ára a(z) USD esetében?
A(z) SPRK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02380389. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SparkDEX piaci plafonja?
A(z) SPRK piaci plafonja $ 1.57M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPRK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPRK keringésben lévő tokenszáma 65.79M USD.
Mi volt a(z) SPRK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPRK mindenkori legmagasabb ára 0.04726344 USD.
Mi volt a(z) SPRK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPRK mindenkori legalacsonyabb ára 0.01998888 USD.
Mekkora a(z) SPRK kereskedési volumene?
A(z) SPRK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPRK ára emelkedni fog idén?
A(z) SPRK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPRK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:34:31 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

