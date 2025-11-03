Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés (USD)

A(z) Pryzm árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) PRYZM a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Pryzm árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Pryzm árelőrejelzése 2025-2050 USD Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Pryzm ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001517. Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Pryzm ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001592. Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PRYZM 2027-re jelzett ára $ 0.001672 10.25% növekedési aránnyal. Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PRYZM 2028-ra jelzett ára $ 0.001756 15.76% növekedési aránnyal. Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PRYZM 2029-es célára $ 0.001844 21.55% növekedési aránnyal. Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PRYZM 2030-as célára $ 0.001936 27.63% növekedési aránnyal. Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Pryzm ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.003153. Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Pryzm ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.005137. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.001517 0.00%

2026 $ 0.001592 5.00%

2027 $ 0.001672 10.25%

2028 $ 0.001756 15.76%

2029 $ 0.001844 21.55%

2030 $ 0.001936 27.63%

2031 $ 0.002033 34.01%

2032 $ 0.002134 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.002241 47.75%

2034 $ 0.002353 55.13%

2035 $ 0.002471 62.89%

2036 $ 0.002594 71.03%

2037 $ 0.002724 79.59%

2038 $ 0.002860 88.56%

2039 $ 0.003003 97.99%

2040 $ 0.003153 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Pryzm rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.001517 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.001517 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.001518 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.001523 0.41% Pryzm (PRYZM) árelőrejelzése ma A(z) PRYZM előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.001517 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Pryzm (PRYZM) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) PRYZM árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.001517 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Pryzm (PRYZM) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) PRYZM árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.001518 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Pryzm (PRYZM) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) PRYZM előrejelzett ára $0.001523 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

A legfrissebb PRYZM ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) PRYZM 248.32M keringésben lévő tokenszámmal és $ 376.71K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő PRYZM ár megtekintése

Pryzm Korábbi ár A(z) Pryzm élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Pryzm jelenlegi ára 0.001517USD. A(z) Pryzm (PRYZM) forgalomban lévő kínálata 248.32M PRYZM , így piaci kapitalizációja $376,707 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 52.16% $ 0.000520 $ 0.001554 $ 0.000996

7 nap -0.02% $ -0.000000 $ 0.004815 $ 0.000813

30 nap -68.77% $ -0.001043 $ 0.004815 $ 0.000813 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Pryzm árfolyama $0.000520 értékben változott, ami 52.16% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Pryzm legmagasabb kereskedési értéke $0.004815 , míg a legalacsonyabb $0.000813 volt. Az árváltozás mértéke -0.02% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) PRYZM további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Pryzm -68.77% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001043 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) PRYZM esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Pryzm (PRYZM) árelőrejelzési modul? A(z) Pryzm árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) PRYZM lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Pryzm következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) PRYZM tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Pryzm árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) PRYZM jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) PRYZM lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Pryzm jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) PRYZM árelőrejelzés?

PRYZM Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

