Pryzm (PRYZM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00096486 $ 0.00096486 $ 0.00096486 24h alacsony $ 0.00110047 $ 0.00110047 $ 0.00110047 24h magas 24h alacsony $ 0.00096486$ 0.00096486 $ 0.00096486 24h magas $ 0.00110047$ 0.00110047 $ 0.00110047 Minden idők csúcspontja $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 Legalacsonyabb ár $ 0.00080626$ 0.00080626 $ 0.00080626 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) +14.04% Árváltozás (7D) -27.85% Árváltozás (7D) -27.85%

Pryzm (PRYZM) valós idejű ár: $0.00110036. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRYZM legalacsonyabb ára $ 0.00096486, legmagasabb ára pedig $ 0.00110047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRYZM valaha volt legmagasabb ára $ 0.120383, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00080626 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRYZM változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +14.04% az elmúlt 24 órában, és -27.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pryzm (PRYZM) piaci információk

Piaci érték $ 273.21K$ 273.21K $ 273.21K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Forgalomban lévő készlet 248.29M 248.29M 248.29M Teljes tokenszám 1,053,356,053.312663 1,053,356,053.312663 1,053,356,053.312663

A(z) Pryzm jelenlegi piaci plafonja $ 273.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRYZM keringésben lévő tokenszáma 248.29M, és a teljes tokenszám 1053356053.312663. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.16M.