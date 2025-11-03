TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptót
A(z) élő Pryzm ár ma 0.00110036 USD. Kövesd nyomon a(z) PRYZM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PRYZM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PRYZM

PRYZM árinformációk

Mi a(z) PRYZM

PRYZM hivatalos webhely

PRYZM tokenomikai adatai

PRYZM árelőrejelzés

Pryzm Logó

Pryzm Ár (PRYZM)

Nem listázott

$0.00110036
+14.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Pryzm (PRYZM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:19:35 (UTC+8)

Pryzm (PRYZM) árinformáció (USD)

$ 0.00096486
24h alacsony
24h magas

Pryzm (PRYZM) valós idejű ár: $0.00110036. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRYZM legalacsonyabb ára $ 0.00096486, legmagasabb ára pedig $ 0.00110047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRYZM valaha volt legmagasabb ára $ 0.120383, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00080626 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRYZM változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +14.04% az elmúlt 24 órában, és -27.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pryzm (PRYZM) piaci információk

A(z) Pryzm jelenlegi piaci plafonja $ 273.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRYZM keringésben lévő tokenszáma 248.29M, és a teljes tokenszám 1053356053.312663. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.16M.

Pryzm (PRYZM) árelőzmények USD

A(z) PryzmUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00013549.
A(z) Pryzm USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0008569664.
A(z) Pryzm USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0009677814.
A(z) Pryzm USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.010481099059166532.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00013549+14.04%
30 nap$ -0.0008569664-77.88%
60 nap$ -0.0009677814-87.95%
90 nap$ -0.010481099059166532-90.49%

Mi a(z) Pryzm (PRYZM)

Pryzm is at the forefront of blockchain innovation, offering a Layer 1 solution designed to help you tokenize and trade your yield with ease. By splitting your tokens into their original deposit and the staking rewards or yield, Pryzm provides you with the tools to maximize and monetize these components. The platform not only ensures optimal returns but also fosters a developer-friendly environment, encouraging the creation of new decentralized applications and financial products. With Pryzm, you can confidently navigate the blockchain ecosystem, harnessing the full potential of your assets in a secure and efficient manner.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pryzm (PRYZM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pryzm árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pryzm (PRYZM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pryzm (PRYZM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pryzm rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pryzm árelőrejelzését most!

Pryzm (PRYZM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pryzm (PRYZM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PRYZM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pryzm (PRYZM)

Mennyit ér ma a(z) Pryzm (PRYZM)?
A(z) élő PRYZM ár a(z) USD esetében 0.00110036 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PRYZM ára a(z) USD esetében?
A(z) PRYZM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00110036. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pryzm piaci plafonja?
A(z) PRYZM piaci plafonja $ 273.21K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PRYZM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PRYZM keringésben lévő tokenszáma 248.29M USD.
Mi volt a(z) PRYZM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PRYZM mindenkori legmagasabb ára 0.120383 USD.
Mi volt a(z) PRYZM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PRYZM mindenkori legalacsonyabb ára 0.00080626 USD.
Mekkora a(z) PRYZM kereskedési volumene?
A(z) PRYZM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PRYZM ára emelkedni fog idén?
A(z) PRYZM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PRYZM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:19:35 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

