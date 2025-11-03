PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés (USD)

A(z) PayFi Strategy Token USDC árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) PSTUSDC a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) PayFi Strategy Token USDC árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

PayFi Strategy Token USDC árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:58:14 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC árelőrejelzése 2025-2050 USD

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) PayFi Strategy Token USDC ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 1.057.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) PayFi Strategy Token USDC ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.1098.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PSTUSDC 2027-re jelzett ára $ 1.1653 10.25% növekedési aránnyal.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PSTUSDC 2028-ra jelzett ára $ 1.2236 15.76% növekedési aránnyal.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PSTUSDC 2029-es célára $ 1.2847 21.55% növekedési aránnyal.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PSTUSDC 2030-as célára $ 1.3490 27.63% növekedési aránnyal.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) PayFi Strategy Token USDC ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.1974.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) PayFi Strategy Token USDC ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.5793.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 1.057
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1098
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1653
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2236
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2847
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3490
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4164
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4873
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 1.5616
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6397
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7217
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8078
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8982
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9931
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0927
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1974
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) PayFi Strategy Token USDC rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 1.057
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 1.0571
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 1.0580
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 1.0613
    0.41%
PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzése ma

A(z) PSTUSDC előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $1.057. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) PSTUSDC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $1.0571. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) PSTUSDC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $1.0580. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) PSTUSDC előrejelzett ára $1.0613. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális PayFi Strategy Token USDC árstatisztikák

--
----

--

$ 79.13M
$ 79.13M$ 79.13M

74.83M
74.83M 74.83M

--
----

--

A legfrissebb PSTUSDC ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) PSTUSDC 74.83M keringésben lévő tokenszámmal és $ 79.13M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

PayFi Strategy Token USDC Korábbi ár

A(z) PayFi Strategy Token USDC élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) PayFi Strategy Token USDC jelenlegi ára 1.057USD. A(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) forgalomban lévő kínálata 74.83M PSTUSDC, így piaci kapitalizációja $79,128,503.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.17%
    $ 0.001771
    $ 1.058
    $ 1.056
  • 7 nap
    0.28%
    $ 0.002919
    $ 1.0569
    $ 1.0493
  • 30 nap
    0.76%
    $ 0.008026
    $ 1.0569
    $ 1.0493
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) PayFi Strategy Token USDC árfolyama $0.001771 értékben változott, ami 0.17%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) PayFi Strategy Token USDC legmagasabb kereskedési értéke $1.0569, míg a legalacsonyabb $1.0493 volt. Az árváltozás mértéke 0.28% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) PSTUSDC további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) PayFi Strategy Token USDC 0.76%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.008026 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) PSTUSDC esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzési modul?

A(z) PayFi Strategy Token USDC árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) PSTUSDC lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) PayFi Strategy Token USDC következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) PSTUSDC tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) PayFi Strategy Token USDC árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) PSTUSDC jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) PSTUSDC lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) PayFi Strategy Token USDC jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) PSTUSDC árelőrejelzés?

PSTUSDC Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: PSTUSDC?
Az előrejelzéseid szerint a(z) PSTUSDC -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) PSTUSDC árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett PSTUSDC ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 PSTUSDC 2026-ban?
1 PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) PSTUSDC 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) PSTUSDC előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 PSTUSDC 2027-ig.
Mi a(z) PSTUSDC becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) PSTUSDC becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 PSTUSDC 2030-ban?
1 PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) PSTUSDC 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) PSTUSDC árelőrejelzése 2040-re?
A(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 PSTUSDC 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:58:14 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.