PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 24h alacsony $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 24h magas 24h alacsony $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 24h magas $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Minden idők csúcspontja $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Legalacsonyabb ár $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) +0.12% Árváltozás (7D) +0.19% Árváltozás (7D) +0.19%

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) valós idejű ár: $1.057. Az elmúlt 24 órában, a(z)PSTUSDC legalacsonyabb ára $ 1.055, legmagasabb ára pedig $ 1.057 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PSTUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 1.057, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.032 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PSTUSDC változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.12% az elmúlt 24 órában, és +0.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) piaci információk

Piaci érték $ 78.61M$ 78.61M $ 78.61M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 78.61M$ 78.61M $ 78.61M Forgalomban lévő készlet 74.40M 74.40M 74.40M Teljes tokenszám 74,397,587.129932 74,397,587.129932 74,397,587.129932

A(z) PayFi Strategy Token USDC jelenlegi piaci plafonja $ 78.61M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PSTUSDC keringésben lévő tokenszáma 74.40M, és a teljes tokenszám 74397587.129932. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 78.61M.