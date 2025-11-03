TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő PayFi Strategy Token USDC ár ma 1.057 USD. Kövesd nyomon a(z) PSTUSDC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PSTUSDC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő PayFi Strategy Token USDC ár ma 1.057 USD. Kövesd nyomon a(z) PSTUSDC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PSTUSDC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PSTUSDC

PSTUSDC árinformációk

Mi a(z) PSTUSDC

PSTUSDC tokenomikai adatai

PSTUSDC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

PayFi Strategy Token USDC Logó

PayFi Strategy Token USDC Ár (PSTUSDC)

Nem listázott

1 PSTUSDC-USD élő ár:

$1.057
$1.057$1.057
+0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:08 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.055
$ 1.055$ 1.055
24h alacsony
$ 1.057
$ 1.057$ 1.057
24h magas

$ 1.055
$ 1.055$ 1.055

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

-0.00%

+0.12%

+0.19%

+0.19%

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) valós idejű ár: $1.057. Az elmúlt 24 órában, a(z)PSTUSDC legalacsonyabb ára $ 1.055, legmagasabb ára pedig $ 1.057 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PSTUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 1.057, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.032 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PSTUSDC változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.12% az elmúlt 24 órában, és +0.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) piaci információk

$ 78.61M
$ 78.61M$ 78.61M

--
----

$ 78.61M
$ 78.61M$ 78.61M

74.40M
74.40M 74.40M

74,397,587.129932
74,397,587.129932 74,397,587.129932

A(z) PayFi Strategy Token USDC jelenlegi piaci plafonja $ 78.61M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PSTUSDC keringésben lévő tokenszáma 74.40M, és a teljes tokenszám 74397587.129932. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 78.61M.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) árelőzmények USD

A(z) PayFi Strategy Token USDCUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00121922.
A(z) PayFi Strategy Token USDC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0071537760.
A(z) PayFi Strategy Token USDC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PayFi Strategy Token USDC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00121922+0.12%
30 nap$ +0.0071537760+0.68%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PayFi Strategy Token USDC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PayFi Strategy Token USDC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PayFi Strategy Token USDC árelőrejelzését most!

PSTUSDC helyi valutákra

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PSTUSDC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Mennyit ér ma a(z) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)?
A(z) élő PSTUSDC ár a(z) USD esetében 1.057 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PSTUSDC ára a(z) USD esetében?
A(z) PSTUSDC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.057. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PayFi Strategy Token USDC piaci plafonja?
A(z) PSTUSDC piaci plafonja $ 78.61M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PSTUSDC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PSTUSDC keringésben lévő tokenszáma 74.40M USD.
Mi volt a(z) PSTUSDC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PSTUSDC mindenkori legmagasabb ára 1.057 USD.
Mi volt a(z) PSTUSDC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PSTUSDC mindenkori legalacsonyabb ára 1.032 USD.
Mekkora a(z) PSTUSDC kereskedési volumene?
A(z) PSTUSDC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PSTUSDC ára emelkedni fog idén?
A(z) PSTUSDC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PSTUSDC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:08 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,668.84
$107,668.84$107,668.84

-2.21%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,720.97
$3,720.97$3,720.97

-3.43%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.17
$177.17$177.17

-3.59%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0540
$1.0540$1.0540

-16.47%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,668.84
$107,668.84$107,668.84

-2.21%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,720.97
$3,720.97$3,720.97

-3.43%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.17
$177.17$177.17

-3.59%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.78
$83.78$83.78

-5.44%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4264
$2.4264$2.4264

-2.94%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0419
$0.0419$0.0419

-16.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05610
$0.05610$0.05610

+180.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11222
$0.11222$0.11222

+35.84%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000495
$0.0000495$0.0000495

+96.42%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005871
$0.00005871$0.00005871

+60.36%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053184
$0.0053184$0.0053184

+26.52%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000491
$0.000000000491$0.000000000491

+26.22%