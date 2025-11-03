Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés (USD)

A(z) Paragon Tweaks árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) PRGN a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

PRGN vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Paragon Tweaks árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Paragon Tweaks árelőrejelzése 2025-2050 USD Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Paragon Tweaks ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Paragon Tweaks ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PRGN 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PRGN 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PRGN 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PRGN 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Paragon Tweaks ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Paragon Tweaks ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Év Ár Növekedés 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Paragon Tweaks rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzése ma A(z) PRGN előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) PRGN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) PRGN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Paragon Tweaks (PRGN) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) PRGN előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Paragon Tweaks árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 511.11K$ 511.11K $ 511.11K Forgalomban lévő készlet 967.07M 967.07M 967.07M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb PRGN ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) PRGN 967.07M keringésben lévő tokenszámmal és $ 511.11K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő PRGN ár megtekintése

Paragon Tweaks Korábbi ár A(z) Paragon Tweaks élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Paragon Tweaks jelenlegi ára 0USD. A(z) Paragon Tweaks (PRGN) forgalomban lévő kínálata 967.07M PRGN , így piaci kapitalizációja $511,109 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.44% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -7.66% $ 0 $ 0.000729 $ 0.000433

30 nap -26.91% $ 0 $ 0.000729 $ 0.000433 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Paragon Tweaks árfolyama $0 értékben változott, ami -4.44% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Paragon Tweaks legmagasabb kereskedési értéke $0.000729 , míg a legalacsonyabb $0.000433 volt. Az árváltozás mértéke -7.66% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) PRGN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Paragon Tweaks -26.91% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) PRGN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzési modul? A(z) Paragon Tweaks árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) PRGN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Paragon Tweaks következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) PRGN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Paragon Tweaks árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) PRGN jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) PRGN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Paragon Tweaks jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) PRGN árelőrejelzés?

PRGN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: PRGN? Az előrejelzéseid szerint a(z) PRGN -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) PRGN árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Paragon Tweaks (PRGN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett PRGN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 PRGN 2026-ban? 1 Paragon Tweaks (PRGN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) PRGN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) PRGN előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Paragon Tweaks (PRGN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 PRGN 2027-ig. Mi a(z) PRGN becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Paragon Tweaks (PRGN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) PRGN becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Paragon Tweaks (PRGN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 PRGN 2030-ban? 1 Paragon Tweaks (PRGN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) PRGN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) PRGN árelőrejelzése 2040-re? A(z) Paragon Tweaks (PRGN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 PRGN 2040-ig. Regisztráljon most