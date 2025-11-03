Paragon Tweaks (PRGN) árinformáció (USD)

Paragon Tweaks (PRGN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRGN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRGN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00183169, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRGN változása a következő volt: -4.29% az elmúlt órában, -12.11% az elmúlt 24 órában, és -11.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Paragon Tweaks (PRGN) piaci információk

A(z) Paragon Tweaks jelenlegi piaci plafonja $ 488.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRGN keringésben lévő tokenszáma 967.07M, és a teljes tokenszám 967074541.2835095. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 488.28K.