A(z) élő Paragon Tweaks ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PRGN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PRGN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PRGN

PRGN árinformációk

Mi a(z) PRGN

PRGN hivatalos webhely

PRGN tokenomikai adatai

PRGN árelőrejelzés

Paragon Tweaks Logó

Paragon Tweaks Ár (PRGN)

Nem listázott

1 PRGN-USD élő ár:

$0.0005049
$0.0005049
-12.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Paragon Tweaks (PRGN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:33 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00183169
$ 0.00183169

$ 0
$ 0

-4.29%

-12.11%

-11.56%

-11.56%

Paragon Tweaks (PRGN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRGN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRGN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00183169, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRGN változása a következő volt: -4.29% az elmúlt órában, -12.11% az elmúlt 24 órában, és -11.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Paragon Tweaks (PRGN) piaci információk

$ 488.28K
$ 488.28K

--
--

$ 488.28K
$ 488.28K

967.07M
967.07M

967,074,541.2835095
967,074,541.2835095

A(z) Paragon Tweaks jelenlegi piaci plafonja $ 488.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRGN keringésben lévő tokenszáma 967.07M, és a teljes tokenszám 967074541.2835095. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 488.28K.

Paragon Tweaks (PRGN) árelőzmények USD

A(z) Paragon TweaksUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Paragon Tweaks USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Paragon Tweaks USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Paragon Tweaks USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-12.11%
30 nap$ 0-29.24%
60 nap$ 0-38.79%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Paragon Tweaks (PRGN)

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Paragon Tweaks (PRGN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Paragon Tweaks árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Paragon Tweaks (PRGN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Paragon Tweaks (PRGN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Paragon Tweaks rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Paragon Tweaks árelőrejelzését most!

PRGN helyi valutákra

Paragon Tweaks (PRGN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Paragon Tweaks (PRGN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PRGN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Paragon Tweaks (PRGN)

Mennyit ér ma a(z) Paragon Tweaks (PRGN)?
A(z) élő PRGN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PRGN ára a(z) USD esetében?
A(z) PRGN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Paragon Tweaks piaci plafonja?
A(z) PRGN piaci plafonja $ 488.28K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PRGN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PRGN keringésben lévő tokenszáma 967.07M USD.
Mi volt a(z) PRGN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PRGN mindenkori legmagasabb ára 0.00183169 USD.
Mi volt a(z) PRGN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PRGN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PRGN kereskedési volumene?
A(z) PRGN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PRGN ára emelkedni fog idén?
A(z) PRGN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PRGN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:33 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,678.76

$3,722.57

$177.28

$1.0567

$0.9998

$107,678.76

$3,722.57

$177.28

$84.08

$2.4267

$0.00000

$0.00000

$0.0399

$0.05610

$0.11419

$0.000000002001

$0.0000495

$0.00005853

$0.000000000498

$0.0053508

