A(z) Onchain Yield Coin árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ONYC a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Onchain Yield Coin árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Onchain Yield Coin árelőrejelzése 2025-2050 USD Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Onchain Yield Coin ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 1.043. Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Onchain Yield Coin ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.0951. Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ONYC 2027-re jelzett ára $ 1.1499 10.25% növekedési aránnyal. Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ONYC 2028-ra jelzett ára $ 1.2074 15.76% növekedési aránnyal. Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ONYC 2029-es célára $ 1.2677 21.55% növekedési aránnyal. Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ONYC 2030-as célára $ 1.3311 27.63% növekedési aránnyal. Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Onchain Yield Coin ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.1683. Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Onchain Yield Coin ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.5319. Év Ár Növekedés 2025 $ 1.043 0.00%

2026 $ 1.0951 5.00%

2027 $ 1.1499 10.25%

2028 $ 1.2074 15.76%

2029 $ 1.2677 21.55%

2030 $ 1.3311 27.63%

2031 $ 1.3977 34.01%

2032 $ 1.4676 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.5409 47.75%

2034 $ 1.6180 55.13%

2035 $ 1.6989 62.89%

2036 $ 1.7838 71.03%

2037 $ 1.8730 79.59%

2038 $ 1.9667 88.56%

2039 $ 2.0650 97.99%

2040 $ 2.1683 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Onchain Yield Coin rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 1.043 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 1.0431 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 1.0440 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 1.0472 0.41% Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzése ma A(z) ONYC előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $1.043 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ONYC árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $1.0431 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ONYC árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $1.0440 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Onchain Yield Coin (ONYC) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ONYC előrejelzett ára $1.0472 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Onchain Yield Coin árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 104.29M$ 104.29M $ 104.29M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb ONYC ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) ONYC 100.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 104.29M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Onchain Yield Coin Korábbi ár A(z) Onchain Yield Coin élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Onchain Yield Coin jelenlegi ára 1.043USD. A(z) Onchain Yield Coin (ONYC) forgalomban lévő kínálata 100.00M ONYC , így piaci kapitalizációja $104,294,640 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.14% $ -0.001509 $ 1.045 $ 1.042

7 nap 0.29% $ 0.003051 $ 1.0452 $ 1.0341

30 nap 0.84% $ 0.008785 $ 1.0452 $ 1.0341 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Onchain Yield Coin árfolyama $-0.001509 értékben változott, ami -0.14% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Onchain Yield Coin legmagasabb kereskedési értéke $1.0452 , míg a legalacsonyabb $1.0341 volt. Az árváltozás mértéke 0.29% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ONYC további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Onchain Yield Coin 0.84% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.008785 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ONYC esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Onchain Yield Coin (ONYC) árelőrejelzési modul? A(z) Onchain Yield Coin árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ONYC lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Onchain Yield Coin következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ONYC tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Onchain Yield Coin árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ONYC jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ONYC lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Onchain Yield Coin jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ONYC árelőrejelzés?

ONYC Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

