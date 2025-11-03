Onchain Yield Coin (ONYC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 24h alacsony $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 24h magas 24h alacsony $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 24h magas $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Minden idők csúcspontja $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Legalacsonyabb ár $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -0.09% Árváltozás (7D) +0.66% Árváltozás (7D) +0.66%

Onchain Yield Coin (ONYC) valós idejű ár: $1.043. Az elmúlt 24 órában, a(z)ONYC legalacsonyabb ára $ 1.042, legmagasabb ára pedig $ 1.046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ONYC valaha volt legmagasabb ára $ 1.046, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.005 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ONYC változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és +0.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Onchain Yield Coin (ONYC) piaci információk

Piaci érték $ 104.40M$ 104.40M $ 104.40M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 104.40M$ 104.40M $ 104.40M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 99,999,997.13438635 99,999,997.13438635 99,999,997.13438635

A(z) Onchain Yield Coin jelenlegi piaci plafonja $ 104.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ONYC keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 99999997.13438635. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 104.40M.