TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Onchain Yield Coin ár ma 1.043 USD. Kövesd nyomon a(z) ONYC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ONYC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Onchain Yield Coin ár ma 1.043 USD. Kövesd nyomon a(z) ONYC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ONYC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ONYC

ONYC árinformációk

Mi a(z) ONYC

ONYC fehér könyv

ONYC hivatalos webhely

ONYC tokenomikai adatai

ONYC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Onchain Yield Coin Logó

Onchain Yield Coin Ár (ONYC)

Nem listázott

1 ONYC-USD élő ár:

$1.044
$1.044$1.044
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Onchain Yield Coin (ONYC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:10:03 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.042
$ 1.042$ 1.042
24h alacsony
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24h magas

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

-0.01%

-0.09%

+0.66%

+0.66%

Onchain Yield Coin (ONYC) valós idejű ár: $1.043. Az elmúlt 24 órában, a(z)ONYC legalacsonyabb ára $ 1.042, legmagasabb ára pedig $ 1.046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ONYC valaha volt legmagasabb ára $ 1.046, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.005 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ONYC változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és +0.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Onchain Yield Coin (ONYC) piaci információk

$ 104.40M
$ 104.40M$ 104.40M

--
----

$ 104.40M
$ 104.40M$ 104.40M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.13438635
99,999,997.13438635 99,999,997.13438635

A(z) Onchain Yield Coin jelenlegi piaci plafonja $ 104.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ONYC keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 99999997.13438635. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 104.40M.

Onchain Yield Coin (ONYC) árelőzmények USD

A(z) Onchain Yield CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.001023028480576.
A(z) Onchain Yield Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0084915845.
A(z) Onchain Yield Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0238610239.
A(z) Onchain Yield Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0338064964886298.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001023028480576-0.09%
30 nap$ +0.0084915845+0.81%
60 nap$ +0.0238610239+2.29%
90 nap$ +0.0338064964886298+3.35%

Mi a(z) Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Onchain Yield Coin (ONYC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Onchain Yield Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Onchain Yield Coin (ONYC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Onchain Yield Coin (ONYC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Onchain Yield Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Onchain Yield Coin árelőrejelzését most!

ONYC helyi valutákra

Onchain Yield Coin (ONYC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Onchain Yield Coin (ONYC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ONYC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Onchain Yield Coin (ONYC)

Mennyit ér ma a(z) Onchain Yield Coin (ONYC)?
A(z) élő ONYC ár a(z) USD esetében 1.043 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ONYC ára a(z) USD esetében?
A(z) ONYC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.043. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Onchain Yield Coin piaci plafonja?
A(z) ONYC piaci plafonja $ 104.40M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ONYC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ONYC keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) ONYC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ONYC mindenkori legmagasabb ára 1.046 USD.
Mi volt a(z) ONYC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ONYC mindenkori legalacsonyabb ára 1.005 USD.
Mekkora a(z) ONYC kereskedési volumene?
A(z) ONYC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ONYC ára emelkedni fog idén?
A(z) ONYC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ONYC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:10:03 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,742.84
$107,742.84$107,742.84

-2.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,721.73
$3,721.73$3,721.73

-3.41%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.07
$177.07$177.07

-3.65%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0598
$1.0598$1.0598

-16.01%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,742.84
$107,742.84$107,742.84

-2.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,721.73
$3,721.73$3,721.73

-3.41%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.07
$177.07$177.07

-3.65%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.94
$83.94$83.94

-5.25%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4273
$2.4273$2.4273

-2.90%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0378
$0.0378$0.0378

-24.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05610
$0.05610$0.05610

+180.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11295
$0.11295$0.11295

+36.72%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000495
$0.0000495$0.0000495

+96.42%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005813
$0.00005813$0.00005813

+58.78%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000499
$0.000000000499$0.000000000499

+28.27%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0002511
$0.0002511$0.0002511

+25.55%