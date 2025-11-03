Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés (USD)

A(z) Monkey The Picasso árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MONKEY a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Monkey The Picasso árelőrejelzése 2025-2050 USD Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Monkey The Picasso ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Monkey The Picasso ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MONKEY 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MONKEY 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MONKEY 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MONKEY 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Monkey The Picasso ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Monkey The Picasso ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Monkey The Picasso rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzése ma A(z) MONKEY előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MONKEY árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MONKEY árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Monkey The Picasso (MONKEY) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MONKEY előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Monkey The Picasso árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 18.82K$ 18.82K $ 18.82K Forgalomban lévő készlet 949.82M 949.82M 949.82M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb MONKEY ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) MONKEY 949.82M keringésben lévő tokenszámmal és $ 18.82K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő MONKEY ár megtekintése

Monkey The Picasso Korábbi ár A(z) Monkey The Picasso élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Monkey The Picasso jelenlegi ára 0USD. A(z) Monkey The Picasso (MONKEY) forgalomban lévő kínálata 949.82M MONKEY , így piaci kapitalizációja $18,815.79 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -11.24% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -21.83% $ 0 $ 0.000485 $ 0.000019

30 nap -95.94% $ 0 $ 0.000485 $ 0.000019 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Monkey The Picasso árfolyama $0 értékben változott, ami -11.24% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Monkey The Picasso legmagasabb kereskedési értéke $0.000485 , míg a legalacsonyabb $0.000019 volt. Az árváltozás mértéke -21.83% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MONKEY további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Monkey The Picasso -95.94% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MONKEY esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Monkey The Picasso (MONKEY) árelőrejelzési modul? A(z) Monkey The Picasso árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MONKEY lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Monkey The Picasso következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MONKEY tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Monkey The Picasso árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MONKEY jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MONKEY lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Monkey The Picasso jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MONKEY árelőrejelzés?

MONKEY Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

