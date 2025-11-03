TőzsdeDEX+
A(z) élő Monkey The Picasso ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MONKEY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MONKEY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MONKEY

MONKEY árinformációk

Mi a(z) MONKEY

MONKEY hivatalos webhely

MONKEY tokenomikai adatai

MONKEY árelőrejelzés

Monkey The Picasso Ár (MONKEY)

Nem listázott

1 MONKEY-USD élő ár:

--
----
-9.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Monkey The Picasso (MONKEY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:02:33 (UTC+8)

Monkey The Picasso (MONKEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0
$ 0$ 0

-2.60%

-9.40%

-25.06%

-25.06%

Monkey The Picasso (MONKEY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MONKEY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MONKEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0055935, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MONKEY változása a következő volt: -2.60% az elmúlt órában, -9.40% az elmúlt 24 órában, és -25.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Monkey The Picasso (MONKEY) piaci információk

$ 19.37K
$ 19.37K$ 19.37K

--
----

$ 19.97K
$ 19.97K$ 19.97K

949.82M
949.82M 949.82M

979,689,680.342343
979,689,680.342343 979,689,680.342343

A(z) Monkey The Picasso jelenlegi piaci plafonja $ 19.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MONKEY keringésben lévő tokenszáma 949.82M, és a teljes tokenszám 979689680.342343. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.97K.

Monkey The Picasso (MONKEY) árelőzmények USD

A(z) Monkey The PicassoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Monkey The Picasso USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Monkey The Picasso USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Monkey The Picasso USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.40%
30 nap$ 0-96.01%
60 nap$ 0-98.80%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Monkey The Picasso (MONKEY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Monkey The Picasso árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Monkey The Picasso (MONKEY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Monkey The Picasso (MONKEY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Monkey The Picasso rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Monkey The Picasso árelőrejelzését most!

MONKEY helyi valutákra

Monkey The Picasso (MONKEY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Monkey The Picasso (MONKEY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MONKEY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Monkey The Picasso (MONKEY)

Mennyit ér ma a(z) Monkey The Picasso (MONKEY)?
A(z) élő MONKEY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MONKEY ára a(z) USD esetében?
A(z) MONKEY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Monkey The Picasso piaci plafonja?
A(z) MONKEY piaci plafonja $ 19.37K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MONKEY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MONKEY keringésben lévő tokenszáma 949.82M USD.
Mi volt a(z) MONKEY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MONKEY mindenkori legmagasabb ára 0.0055935 USD.
Mi volt a(z) MONKEY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MONKEY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MONKEY kereskedési volumene?
A(z) MONKEY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MONKEY ára emelkedni fog idén?
A(z) MONKEY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MONKEY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:02:33 (UTC+8)

Monkey The Picasso (MONKEY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

