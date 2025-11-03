Meter Stable (MTR) árelőrejelzés (USD)

A(z) Meter Stable árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MTR a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Meter Stable árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Meter Stable árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:56:18 (UTC+8)

Meter Stable árelőrejelzése 2025-2050 USD

Meter Stable (MTR) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Meter Stable ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.482432.

Meter Stable (MTR) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Meter Stable ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.506553.

Meter Stable (MTR) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MTR 2027-re jelzett ára $ 0.531881 10.25% növekedési aránnyal.

Meter Stable (MTR) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MTR 2028-ra jelzett ára $ 0.558475 15.76% növekedési aránnyal.

Meter Stable (MTR) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MTR 2029-es célára $ 0.586399 21.55% növekedési aránnyal.

Meter Stable (MTR) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MTR 2030-as célára $ 0.615719 27.63% növekedési aránnyal.

Meter Stable (MTR) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Meter Stable ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1.0029.

Meter Stable (MTR) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Meter Stable ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1.6336.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.482432
    0.00%
  • 2026
    $ 0.506553
    5.00%
  • 2027
    $ 0.531881
    10.25%
  • 2028
    $ 0.558475
    15.76%
  • 2029
    $ 0.586399
    21.55%
  • 2030
    $ 0.615719
    27.63%
  • 2031
    $ 0.646505
    34.01%
  • 2032
    $ 0.678830
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.712771
    47.75%
  • 2034
    $ 0.748410
    55.13%
  • 2035
    $ 0.785830
    62.89%
  • 2036
    $ 0.825122
    71.03%
  • 2037
    $ 0.866378
    79.59%
  • 2038
    $ 0.909697
    88.56%
  • 2039
    $ 0.955182
    97.99%
  • 2040
    $ 1.0029
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Meter Stable rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.482432
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.482498
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.482894
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.484414
    0.41%
Meter Stable (MTR) árelőrejelzése ma

A(z) MTR előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.482432. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Meter Stable (MTR) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MTR árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.482498. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Meter Stable (MTR) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MTR árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.482894. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Meter Stable (MTR) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MTR előrejelzett ára $0.484414. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Meter Stable árstatisztikák

--
----

--

$ 188.98K
$ 188.98K$ 188.98K

391.72K
391.72K 391.72K

--
----

--

A legfrissebb MTR ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MTR 391.72K keringésben lévő tokenszámmal és $ 188.98K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Meter Stable Korábbi ár

A(z) Meter Stable élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Meter Stable jelenlegi ára 0.482432USD. A(z) Meter Stable (MTR) forgalomban lévő kínálata 391.72K MTR, így piaci kapitalizációja $188,979.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -4.68%
    $ -0.023720
    $ 0.506198
    $ 0.479903
  • 7 nap
    -5.64%
    $ -0.027230
    $ 0.547180
    $ 0.481610
  • 30 nap
    -4.89%
    $ -0.023602
    $ 0.547180
    $ 0.481610
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Meter Stable árfolyama $-0.023720 értékben változott, ami -4.68%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Meter Stable legmagasabb kereskedési értéke $0.547180, míg a legalacsonyabb $0.481610 volt. Az árváltozás mértéke -5.64% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MTR további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Meter Stable -4.89%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.023602 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MTR esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Meter Stable (MTR) árelőrejelzési modul?

A(z) Meter Stable árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MTR lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Meter Stable következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MTR tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Meter Stable árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MTR jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MTR lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Meter Stable jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MTR árelőrejelzés?

MTR Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MTR?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MTR -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MTR árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Meter Stable (MTR) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MTR ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MTR 2026-ban?
1 Meter Stable (MTR) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MTR 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) MTR előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Meter Stable (MTR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MTR 2027-ig.
Mi a(z) MTR becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Meter Stable (MTR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) MTR becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Meter Stable (MTR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 MTR 2030-ban?
1 Meter Stable (MTR) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MTR 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) MTR árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Meter Stable (MTR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MTR 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:56:18 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.