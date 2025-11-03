TőzsdeDEX+
A(z) élő Meter Stable ár ma 0.487408 USD. Kövesd nyomon a(z) MTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Meter Stable Logó

Meter Stable Ár (MTR)

Nem listázott

1 MTR-USD élő ár:

$0.4874
$0.4874$0.4874
-3.50%1D
mexc
Meter Stable (MTR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:58:51 (UTC+8)

Meter Stable (MTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.486126
$ 0.486126$ 0.486126
24h alacsony
$ 0.508021
$ 0.508021$ 0.508021
24h magas

$ 0.486126
$ 0.486126$ 0.486126

$ 0.508021
$ 0.508021$ 0.508021

$ 32.69
$ 32.69$ 32.69

$ 0.181504
$ 0.181504$ 0.181504

-0.63%

-3.57%

-5.32%

-5.32%

Meter Stable (MTR) valós idejű ár: $0.487408. Az elmúlt 24 órában, a(z)MTR legalacsonyabb ára $ 0.486126, legmagasabb ára pedig $ 0.508021 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MTR valaha volt legmagasabb ára $ 32.69, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.181504 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MTR változása a következő volt: -0.63% az elmúlt órában, -3.57% az elmúlt 24 órában, és -5.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Meter Stable (MTR) piaci információk

$ 190.93K
$ 190.93K$ 190.93K

--
----

$ 190.93K
$ 190.93K$ 190.93K

391.72K
391.72K 391.72K

391,721.0
391,721.0 391,721.0

A(z) Meter Stable jelenlegi piaci plafonja $ 190.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MTR keringésben lévő tokenszáma 391.72K, és a teljes tokenszám 391721.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 190.93K.

Meter Stable (MTR) árelőzmények USD

A(z) Meter StableUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.018074600469602.
A(z) Meter Stable USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0207678699.
A(z) Meter Stable USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0282291603.
A(z) Meter Stable USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0227274043166351.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.018074600469602-3.57%
30 nap$ -0.0207678699-4.26%
60 nap$ -0.0282291603-5.79%
90 nap$ -0.0227274043166351-4.45%

Mi a(z) Meter Stable (MTR)

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Meter Stable (MTR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Meter Stable árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Meter Stable (MTR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Meter Stable (MTR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Meter Stable rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Meter Stable árelőrejelzését most!

MTR helyi valutákra

Meter Stable (MTR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Meter Stable (MTR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MTR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Meter Stable (MTR)

Mennyit ér ma a(z) Meter Stable (MTR)?
A(z) élő MTR ár a(z) USD esetében 0.487408 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MTR ára a(z) USD esetében?
A(z) MTR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.487408. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Meter Stable piaci plafonja?
A(z) MTR piaci plafonja $ 190.93K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MTR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MTR keringésben lévő tokenszáma 391.72K USD.
Mi volt a(z) MTR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MTR mindenkori legmagasabb ára 32.69 USD.
Mi volt a(z) MTR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MTR mindenkori legalacsonyabb ára 0.181504 USD.
Mekkora a(z) MTR kereskedési volumene?
A(z) MTR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MTR ára emelkedni fog idén?
A(z) MTR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MTR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:58:51 (UTC+8)

Meter Stable (MTR) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

