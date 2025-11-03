Meter Stable (MTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.486126 $ 0.486126 $ 0.486126 24h alacsony $ 0.508021 $ 0.508021 $ 0.508021 24h magas 24h alacsony $ 0.486126$ 0.486126 $ 0.486126 24h magas $ 0.508021$ 0.508021 $ 0.508021 Minden idők csúcspontja $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 Legalacsonyabb ár $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 Árváltozás (1H) -0.63% Árváltozás (1D) -3.57% Árváltozás (7D) -5.32% Árváltozás (7D) -5.32%

Meter Stable (MTR) valós idejű ár: $0.487408. Az elmúlt 24 órában, a(z)MTR legalacsonyabb ára $ 0.486126, legmagasabb ára pedig $ 0.508021 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MTR valaha volt legmagasabb ára $ 32.69, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.181504 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MTR változása a következő volt: -0.63% az elmúlt órában, -3.57% az elmúlt 24 órában, és -5.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Meter Stable (MTR) piaci információk

Piaci érték $ 190.93K$ 190.93K $ 190.93K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 190.93K$ 190.93K $ 190.93K Forgalomban lévő készlet 391.72K 391.72K 391.72K Teljes tokenszám 391,721.0 391,721.0 391,721.0

A(z) Meter Stable jelenlegi piaci plafonja $ 190.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MTR keringésben lévő tokenszáma 391.72K, és a teljes tokenszám 391721.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 190.93K.