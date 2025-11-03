LEO Token (LEO) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) LEO Token árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés LEO Token árelőrejelzése 2025-2050 USD LEO Token (LEO) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) LEO Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 9.59. LEO Token (LEO) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) LEO Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 10.0695. LEO Token (LEO) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LEO 2027-re jelzett ára $ 10.5729 10.25% növekedési aránnyal. LEO Token (LEO) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LEO 2028-ra jelzett ára $ 11.1016 15.76% növekedési aránnyal. LEO Token (LEO) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LEO 2029-es célára $ 11.6567 21.55% növekedési aránnyal. LEO Token (LEO) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LEO 2030-as célára $ 12.2395 27.63% növekedési aránnyal. LEO Token (LEO) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) LEO Token ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 19.9369. LEO Token (LEO) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) LEO Token ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 32.4751. Év Ár Növekedés 2025 $ 9.59 0.00%

December 3, 2025(30 nap) $ 9.6294 0.41% LEO Token (LEO) árelőrejelzése ma A(z) LEO előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $9.59 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. LEO Token (LEO) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) LEO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $9.5913 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. LEO Token (LEO) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) LEO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $9.5991 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. LEO Token (LEO) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) LEO előrejelzett ára $9.6294 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális LEO Token árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 8.84B$ 8.84B $ 8.84B Forgalomban lévő készlet 922.34M 922.34M 922.34M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb LEO ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) LEO 922.34M keringésben lévő tokenszámmal és $ 8.84B teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő LEO ár megtekintése

LEO Token Korábbi ár A(z) LEO Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) LEO Token jelenlegi ára 9.59USD. A(z) LEO Token (LEO) forgalomban lévő kínálata 922.34M LEO , így piaci kapitalizációja $8,843,911,738 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.23% $ -0.022986 $ 9.63 $ 9.54

7 nap 6.87% $ 0.659045 $ 9.6604 $ 8.9628

30 nap -0.35% $ -0.034508 $ 9.6604 $ 8.9628 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) LEO Token árfolyama $-0.022986 értékben változott, ami -0.23% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) LEO Token legmagasabb kereskedési értéke $9.6604 , míg a legalacsonyabb $8.9628 volt. Az árváltozás mértéke 6.87% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) LEO további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) LEO Token -0.35% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.034508 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) LEO esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) LEO Token (LEO) árelőrejelzési modul? A(z) LEO Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) LEO lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) LEO Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) LEO tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) LEO Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) LEO jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) LEO lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) LEO Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) LEO árelőrejelzés?

LEO Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: LEO? Az előrejelzéseid szerint a(z) LEO -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) LEO árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) LEO Token (LEO) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett LEO ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 LEO 2026-ban? 1 LEO Token (LEO) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LEO 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) LEO előre jelzett ára 2027-ben? A(z) LEO Token (LEO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LEO 2027-ig. Mi a(z) LEO becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) LEO Token (LEO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) LEO becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) LEO Token (LEO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 LEO 2030-ban? 1 LEO Token (LEO) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LEO 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) LEO árelőrejelzése 2040-re? A(z) LEO Token (LEO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LEO 2040-ig.