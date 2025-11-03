LEO Token (LEO) árinformáció (USD)

LEO Token (LEO) valós idejű ár: $9.59. Az elmúlt 24 órában, a(z)LEO legalacsonyabb ára $ 9.56, legmagasabb ára pedig $ 9.63 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LEO valaha volt legmagasabb ára $ 10.14, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.799859 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LEO változása a következő volt: -0.18% az elmúlt órában, +0.24% az elmúlt 24 órában, és +7.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LEO Token (LEO) piaci információk

A(z) LEO Token jelenlegi piaci plafonja $ 8.85B, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LEO keringésben lévő tokenszáma 922.34M, és a teljes tokenszám 985239504.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.45B.