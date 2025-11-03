Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés (USD)

A(z) Launch On Pump árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) LAUNCH a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Launch On Pump ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Launch On Pump ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LAUNCH 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LAUNCH 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LAUNCH 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LAUNCH 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Launch On Pump ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Launch On Pump ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Év Ár Növekedés 2025 $ 0 0.00%

2032 $ 0 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0 47.75%

2040 $ 0 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Launch On Pump rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzése ma A(z) LAUNCH előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) LAUNCH árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) LAUNCH árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Launch On Pump (LAUNCH) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) LAUNCH előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Launch On Pump árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 98.12K$ 98.12K $ 98.12K Forgalomban lévő készlet 999.89M 999.89M 999.89M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb LAUNCH ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) LAUNCH 999.89M keringésben lévő tokenszámmal és $ 98.12K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő LAUNCH ár megtekintése

Launch On Pump Korábbi ár A(z) Launch On Pump élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Launch On Pump jelenlegi ára 0USD. A(z) Launch On Pump (LAUNCH) forgalomban lévő kínálata 999.89M LAUNCH , így piaci kapitalizációja $98,123 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -13.34% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -9.66% $ 0 $ 0.000204 $ 0.000093

30 nap -52.71% $ 0 $ 0.000204 $ 0.000093 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Launch On Pump árfolyama $0 értékben változott, ami -13.34% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Launch On Pump legmagasabb kereskedési értéke $0.000204 , míg a legalacsonyabb $0.000093 volt. Az árváltozás mértéke -9.66% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) LAUNCH további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Launch On Pump -52.71% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) LAUNCH esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Launch On Pump (LAUNCH) árelőrejelzési modul? A(z) Launch On Pump árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) LAUNCH lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Launch On Pump következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) LAUNCH tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Launch On Pump árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) LAUNCH jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) LAUNCH lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Launch On Pump jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) LAUNCH árelőrejelzés?

LAUNCH Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

