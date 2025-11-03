Launch On Pump (LAUNCH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00444$ 0.00444 $ 0.00444 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -13.50% Árváltozás (1D) -17.30% Árváltozás (7D) -9.98% Árváltozás (7D) -9.98%

Launch On Pump (LAUNCH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LAUNCH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LAUNCH valaha volt legmagasabb ára $ 0.00444, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LAUNCH változása a következő volt: -13.50% az elmúlt órában, -17.30% az elmúlt 24 órában, és -9.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Launch On Pump (LAUNCH) piaci információk

Piaci érték $ 96.24K$ 96.24K $ 96.24K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 96.24K$ 96.24K $ 96.24K Forgalomban lévő készlet 999.89M 999.89M 999.89M Teljes tokenszám 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

A(z) Launch On Pump jelenlegi piaci plafonja $ 96.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LAUNCH keringésben lévő tokenszáma 999.89M, és a teljes tokenszám 999889454.83. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 96.24K.