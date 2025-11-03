Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Imagen Network árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Imagen Network árelőrejelzése 2025-2050 USD Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Imagen Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001410. Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Imagen Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001480. Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IMAGE 2027-re jelzett ára $ 0.001554 10.25% növekedési aránnyal. Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IMAGE 2028-ra jelzett ára $ 0.001632 15.76% növekedési aránnyal. Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IMAGE 2029-es célára $ 0.001714 21.55% növekedési aránnyal. Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IMAGE 2030-as célára $ 0.001799 27.63% növekedési aránnyal. Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Imagen Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002931. Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Imagen Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004775. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.001410 0.00%

2026 $ 0.001480 5.00%

2027 $ 0.001554 10.25%

2028 $ 0.001632 15.76%

2029 $ 0.001714 21.55%

2030 $ 0.001799 27.63%

2031 $ 0.001889 34.01%

2032 $ 0.001984 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.002083 47.75%

2034 $ 0.002187 55.13%

2035 $ 0.002297 62.89%

2036 $ 0.002412 71.03%

2037 $ 0.002532 79.59%

2038 $ 0.002659 88.56%

2039 $ 0.002792 97.99%

2040 $ 0.002931 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Imagen Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.001410 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.001410 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.001411 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.001416 0.41% Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzése ma A(z) IMAGE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.001410 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) IMAGE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.001410 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) IMAGE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.001411 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Imagen Network (IMAGE) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) IMAGE előrejelzett ára $0.001416 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Imagen Network árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M Forgalomban lévő készlet 5.00B 5.00B 5.00B Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb IMAGE ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) IMAGE 5.00B keringésben lévő tokenszámmal és $ 7.06M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő IMAGE ár megtekintése

Imagen Network Korábbi ár A(z) Imagen Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Imagen Network jelenlegi ára 0.001410USD. A(z) Imagen Network (IMAGE) forgalomban lévő kínálata 5.00B IMAGE , így piaci kapitalizációja $7,063,248 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.67% $ 0 $ 0.001508 $ 0.001408

7 nap -7.69% $ -0.000108 $ 0.002664 $ 0.001183

30 nap -46.74% $ -0.000659 $ 0.002664 $ 0.001183 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Imagen Network árfolyama $0 értékben változott, ami -5.67% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Imagen Network legmagasabb kereskedési értéke $0.002664 , míg a legalacsonyabb $0.001183 volt. Az árváltozás mértéke -7.69% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) IMAGE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Imagen Network -46.74% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000659 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) IMAGE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzési modul? A(z) Imagen Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) IMAGE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Imagen Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) IMAGE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Imagen Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) IMAGE jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) IMAGE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Imagen Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) IMAGE árelőrejelzés?

IMAGE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: IMAGE? Az előrejelzéseid szerint a(z) IMAGE -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) IMAGE árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Imagen Network (IMAGE) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett IMAGE ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 IMAGE 2026-ban? 1 Imagen Network (IMAGE) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) IMAGE 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) IMAGE előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Imagen Network (IMAGE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 IMAGE 2027-ig. Mi a(z) IMAGE becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Imagen Network (IMAGE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) IMAGE becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Imagen Network (IMAGE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 IMAGE 2030-ban? 1 Imagen Network (IMAGE) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) IMAGE 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) IMAGE árelőrejelzése 2040-re? A(z) Imagen Network (IMAGE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 IMAGE 2040-ig. Regisztráljon most