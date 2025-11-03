Imagen Network (IMAGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00116884 24h alacsony $ 0.00156901 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.03800209 Legalacsonyabb ár $ 0.00103394 Árváltozás (1H) -2.22% Árváltozás (1D) +21.69% Árváltozás (7D) -19.62%

Imagen Network (IMAGE) valós idejű ár: $0.0014427. Az elmúlt 24 órában, a(z)IMAGE legalacsonyabb ára $ 0.00116884, legmagasabb ára pedig $ 0.00156901 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IMAGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.03800209, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00103394 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IMAGE változása a következő volt: -2.22% az elmúlt órában, +21.69% az elmúlt 24 órában, és -19.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Imagen Network (IMAGE) piaci információk

Piaci érték $ 7.21M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.21M Forgalomban lévő készlet 5.00B Teljes tokenszám 5,000,000,000.0

A(z) Imagen Network jelenlegi piaci plafonja $ 7.21M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IMAGE keringésben lévő tokenszáma 5.00B, és a teljes tokenszám 5000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.21M.