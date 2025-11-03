Idle Network (IDLE) árelőrejelzés (USD)

Idle Network árelőrejelzése 2025-2050 USD Idle Network (IDLE) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Idle Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.007335. Idle Network (IDLE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Idle Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.007702. Idle Network (IDLE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IDLE 2027-re jelzett ára $ 0.008087 10.25% növekedési aránnyal. Idle Network (IDLE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IDLE 2028-ra jelzett ára $ 0.008492 15.76% növekedési aránnyal. Idle Network (IDLE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IDLE 2029-es célára $ 0.008916 21.55% növekedési aránnyal. Idle Network (IDLE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IDLE 2030-as célára $ 0.009362 27.63% növekedési aránnyal. Idle Network (IDLE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Idle Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.015250. Idle Network (IDLE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Idle Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.024841.

2026 $ 0.007702 5.00%

2027 $ 0.008087 10.25%

2028 $ 0.008492 15.76%

2029 $ 0.008916 21.55%

2030 $ 0.009362 27.63%

2031 $ 0.009830 34.01%

2032 $ 0.010322 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.010838 47.75%

2034 $ 0.011380 55.13%

2035 $ 0.011949 62.89%

2036 $ 0.012546 71.03%

2037 $ 0.013173 79.59%

2038 $ 0.013832 88.56%

2039 $ 0.014524 97.99%

2040 $ 0.015250 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Idle Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.007335 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.007336 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.007342 0.10%

Idle Network (IDLE) árelőrejelzése ma A(z) IDLE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.007335 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Idle Network (IDLE) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) IDLE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.007336 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Idle Network (IDLE) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) IDLE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.007342 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Idle Network (IDLE) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) IDLE előrejelzett ára $0.007365 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Idle Network árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Forgalomban lévő készlet 74.30M 74.30M 74.30M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb IDLE ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) IDLE 74.30M keringésben lévő tokenszámmal és $ 545.07K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő IDLE ár megtekintése

Idle Network Korábbi ár A(z) Idle Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Idle Network jelenlegi ára 0.007335USD. A(z) Idle Network (IDLE) forgalomban lévő kínálata 74.30M IDLE , így piaci kapitalizációja $545,070 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -31.83% $ -0.002335 $ 0.047407 $ 0.007335

30 nap -89.36% $ -0.006555 $ 0.047407 $ 0.007335 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Idle Network árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Idle Network legmagasabb kereskedési értéke $0.047407 , míg a legalacsonyabb $0.007335 volt. Az árváltozás mértéke -31.83% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) IDLE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Idle Network -89.36% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.006555 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) IDLE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Idle Network (IDLE) árelőrejelzési modul? A(z) Idle Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) IDLE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Idle Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) IDLE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Idle Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) IDLE jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) IDLE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Idle Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) IDLE árelőrejelzés?

IDLE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

