A(z) élő Idle Network ár ma 0.00733572 USD. Kövesd nyomon a(z) IDLE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IDLE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: IDLE

IDLE árinformációk

Mi a(z) IDLE

IDLE hivatalos webhely

IDLE tokenomikai adatai

IDLE árelőrejelzés

Idle Network Logó

Idle Network Ár (IDLE)

Nem listázott

1 IDLE-USD élő ár:

$0.00733572
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Idle Network (IDLE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:37:10 (UTC+8)

Idle Network (IDLE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 1.74
$ 0.00144241
--

--

-33.81%

-33.81%

Idle Network (IDLE) valós idejű ár: $0.00733572. Az elmúlt 24 órában, a(z)IDLE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IDLE valaha volt legmagasabb ára $ 1.74, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00144241 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IDLE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -33.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Idle Network (IDLE) piaci információk

$ 545.07K
--
$ 733.57K
74.30M
100,000,000.0
A(z) Idle Network jelenlegi piaci plafonja $ 545.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IDLE keringésben lévő tokenszáma 74.30M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 733.57K.

Idle Network (IDLE) árelőzmények USD

A(z) Idle NetworkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Idle Network USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0063197902.
A(z) Idle Network USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Idle Network USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0063197902-86.15%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Idle Network (IDLE)

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Idle Network (IDLE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Idle Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Idle Network (IDLE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Idle Network (IDLE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Idle Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Idle Network árelőrejelzését most!

IDLE helyi valutákra

Idle Network (IDLE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Idle Network (IDLE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IDLE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Idle Network (IDLE)

Mennyit ér ma a(z) Idle Network (IDLE)?
A(z) élő IDLE ár a(z) USD esetében 0.00733572 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IDLE ára a(z) USD esetében?
A(z) IDLE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00733572. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Idle Network piaci plafonja?
A(z) IDLE piaci plafonja $ 545.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IDLE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IDLE keringésben lévő tokenszáma 74.30M USD.
Mi volt a(z) IDLE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IDLE mindenkori legmagasabb ára 1.74 USD.
Mi volt a(z) IDLE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IDLE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00144241 USD.
Mekkora a(z) IDLE kereskedési volumene?
A(z) IDLE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) IDLE ára emelkedni fog idén?
A(z) IDLE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IDLE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:37:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

