Idle Network (IDLE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.74 Legalacsonyabb ár $ 0.00144241 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -33.81%

Idle Network (IDLE) valós idejű ár: $0.00733572. Az elmúlt 24 órában, a(z)IDLE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IDLE valaha volt legmagasabb ára $ 1.74, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00144241 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IDLE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -33.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Idle Network (IDLE) piaci információk

Piaci érték $ 545.07K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 733.57K Forgalomban lévő készlet 74.30M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Idle Network jelenlegi piaci plafonja $ 545.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IDLE keringésben lévő tokenszáma 74.30M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 733.57K.