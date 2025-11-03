Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés (USD)

A(z) Go Rest Offline árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) GROF a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

GROF vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Go Rest Offline árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Go Rest Offline árelőrejelzése 2025-2050 USD Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Go Rest Offline ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Go Rest Offline ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GROF 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GROF 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GROF 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GROF 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Go Rest Offline ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Go Rest Offline ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzése ma A(z) GROF előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) GROF árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) GROF árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Go Rest Offline (GROF) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) GROF előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Go Rest Offline árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 98.41K$ 98.41K $ 98.41K Forgalomban lévő készlet 747.53M 747.53M 747.53M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb GROF ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) GROF 747.53M keringésben lévő tokenszámmal és $ 98.41K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő GROF ár megtekintése

Go Rest Offline Korábbi ár A(z) Go Rest Offline élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Go Rest Offline jelenlegi ára 0USD. A(z) Go Rest Offline (GROF) forgalomban lévő kínálata 747.53M GROF , így piaci kapitalizációja $98,413 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.34% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -17.19% $ 0 $ 0.000319 $ 0.000131

30 nap -58.09% $ 0 $ 0.000319 $ 0.000131 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Go Rest Offline árfolyama $0 értékben változott, ami -0.34% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Go Rest Offline legmagasabb kereskedési értéke $0.000319 , míg a legalacsonyabb $0.000131 volt. Az árváltozás mértéke -17.19% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) GROF további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Go Rest Offline -58.09% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) GROF esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Go Rest Offline (GROF) árelőrejelzési modul? A(z) Go Rest Offline árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) GROF lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Go Rest Offline következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) GROF tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Go Rest Offline árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) GROF jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) GROF lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Go Rest Offline jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) GROF árelőrejelzés?

GROF Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

