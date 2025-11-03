Go Rest Offline (GROF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.82% Árváltozás (7D) -12.61% Árváltozás (7D) -12.61%

Go Rest Offline (GROF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GROF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GROF valaha volt legmagasabb ára $ 0.0059774, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GROF változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.82% az elmúlt 24 órában, és -12.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Go Rest Offline (GROF) piaci információk

Piaci érték $ 106.45K$ 106.45K $ 106.45K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 142.40K$ 142.40K $ 142.40K Forgalomban lévő készlet 747.53M 747.53M 747.53M Teljes tokenszám 999,974,194.172062 999,974,194.172062 999,974,194.172062

A(z) Go Rest Offline jelenlegi piaci plafonja $ 106.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GROF keringésben lévő tokenszáma 747.53M, és a teljes tokenszám 999974194.172062. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 142.40K.