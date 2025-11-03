TőzsdeDEX+
A(z) élő Go Rest Offline ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GROF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GROF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GROF

GROF árinformációk

Mi a(z) GROF

GROF fehér könyv

GROF hivatalos webhely

GROF tokenomikai adatai

GROF árelőrejelzés

Go Rest Offline Logó

Go Rest Offline Ár (GROF)

Nem listázott

1 GROF-USD élő ár:

$0.0001424
$0.0001424$0.0001424
+0.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Go Rest Offline (GROF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:27:37 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059774
$ 0.0059774$ 0.0059774

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.82%

-12.61%

-12.61%

Go Rest Offline (GROF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GROF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GROF valaha volt legmagasabb ára $ 0.0059774, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GROF változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.82% az elmúlt 24 órában, és -12.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Go Rest Offline (GROF) piaci információk

$ 106.45K
$ 106.45K$ 106.45K

--
----

$ 142.40K
$ 142.40K$ 142.40K

747.53M
747.53M 747.53M

999,974,194.172062
999,974,194.172062 999,974,194.172062

A(z) Go Rest Offline jelenlegi piaci plafonja $ 106.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GROF keringésben lévő tokenszáma 747.53M, és a teljes tokenszám 999974194.172062. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 142.40K.

Go Rest Offline (GROF) árelőzmények USD

A(z) Go Rest OfflineUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Go Rest Offline USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Go Rest Offline USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Go Rest Offline USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.82%
30 nap$ 0-55.33%
60 nap$ 0-86.11%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Go Rest Offline (GROF) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Go Rest Offline árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Go Rest Offline (GROF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Go Rest Offline (GROF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Go Rest Offline rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Go Rest Offline árelőrejelzését most!

GROF helyi valutákra

Go Rest Offline (GROF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Go Rest Offline (GROF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GROF token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Go Rest Offline (GROF)

Mennyit ér ma a(z) Go Rest Offline (GROF)?
A(z) élő GROF ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GROF ára a(z) USD esetében?
A(z) GROF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Go Rest Offline piaci plafonja?
A(z) GROF piaci plafonja $ 106.45K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GROF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GROF keringésben lévő tokenszáma 747.53M USD.
Mi volt a(z) GROF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GROF mindenkori legmagasabb ára 0.0059774 USD.
Mi volt a(z) GROF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GROF mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GROF kereskedési volumene?
A(z) GROF élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GROF ára emelkedni fog idén?
A(z) GROF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GROF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:27:37 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

