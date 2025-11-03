Glidr (GLIDR) árelőrejelzés (USD)

A(z) Glidr árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) GLIDR a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

GLIDR vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Glidr árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Glidr árelőrejelzése 2025-2050 USD Glidr (GLIDR) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Glidr ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 1.18. Glidr (GLIDR) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Glidr ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.2389. Glidr (GLIDR) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GLIDR 2027-re jelzett ára $ 1.3009 10.25% növekedési aránnyal. Glidr (GLIDR) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GLIDR 2028-ra jelzett ára $ 1.3659 15.76% növekedési aránnyal. Glidr (GLIDR) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GLIDR 2029-es célára $ 1.4342 21.55% növekedési aránnyal. Glidr (GLIDR) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GLIDR 2030-as célára $ 1.5060 27.63% növekedési aránnyal. Glidr (GLIDR) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Glidr ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.4531. Glidr (GLIDR) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Glidr ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.9958. Év Ár Növekedés 2025 $ 1.18 0.00%

2026 $ 1.2389 5.00%

2027 $ 1.3009 10.25%

2028 $ 1.3659 15.76%

2029 $ 1.4342 21.55%

2030 $ 1.5060 27.63%

2031 $ 1.5813 34.01%

2032 $ 1.6603 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.7433 47.75%

2034 $ 1.8305 55.13%

2035 $ 1.9220 62.89%

2036 $ 2.0182 71.03%

2037 $ 2.1191 79.59%

2038 $ 2.2250 88.56%

2039 $ 2.3363 97.99%

2040 $ 2.4531 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Glidr rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 1.18 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 1.1801 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 1.1811 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 1.1848 0.41% Glidr (GLIDR) árelőrejelzése ma A(z) GLIDR előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $1.18 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Glidr (GLIDR) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) GLIDR árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $1.1801 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Glidr (GLIDR) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) GLIDR árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $1.1811 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Glidr (GLIDR) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) GLIDR előrejelzett ára $1.1848 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Glidr árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 37.66M$ 37.66M $ 37.66M Forgalomban lévő készlet 31.96M 31.96M 31.96M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb GLIDR ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) GLIDR 31.96M keringésben lévő tokenszámmal és $ 37.66M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő GLIDR ár megtekintése

Glidr Korábbi ár A(z) Glidr élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Glidr jelenlegi ára 1.18USD. A(z) Glidr (GLIDR) forgalomban lévő kínálata 31.96M GLIDR , így piaci kapitalizációja $37,659,611 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.12% $ -0.001474 $ 1.19 $ 1.16

7 nap -0.37% $ -0.004479 $ 1.1919 $ 1.1519

30 nap 0.90% $ 0.010628 $ 1.1919 $ 1.1519 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Glidr árfolyama $-0.001474 értékben változott, ami -0.12% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Glidr legmagasabb kereskedési értéke $1.1919 , míg a legalacsonyabb $1.1519 volt. Az árváltozás mértéke -0.37% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) GLIDR további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Glidr 0.90% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.010628 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) GLIDR esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Glidr (GLIDR) árelőrejelzési modul? A(z) Glidr árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) GLIDR lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Glidr következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) GLIDR tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Glidr árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) GLIDR jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) GLIDR lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Glidr jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) GLIDR árelőrejelzés?

GLIDR Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: GLIDR? Az előrejelzéseid szerint a(z) GLIDR -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) GLIDR árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Glidr (GLIDR) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett GLIDR ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 GLIDR 2026-ban? 1 Glidr (GLIDR) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GLIDR 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) GLIDR előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Glidr (GLIDR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GLIDR 2027-ig. Mi a(z) GLIDR becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Glidr (GLIDR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) GLIDR becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Glidr (GLIDR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 GLIDR 2030-ban? 1 Glidr (GLIDR) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GLIDR 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) GLIDR árelőrejelzése 2040-re? A(z) Glidr (GLIDR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GLIDR 2040-ig. Regisztráljon most