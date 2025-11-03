Glidr (GLIDR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24h alacsony $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24h magas 24h alacsony $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24h magas $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Minden idők csúcspontja $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Legalacsonyabb ár $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Árváltozás (1H) +1.37% Árváltozás (1D) +1.22% Árváltozás (7D) +0.40% Árváltozás (7D) +0.40%

Glidr (GLIDR) valós idejű ár: $1.18. Az elmúlt 24 órában, a(z)GLIDR legalacsonyabb ára $ 1.16, legmagasabb ára pedig $ 1.19 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GLIDR valaha volt legmagasabb ára $ 1.24, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.083 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GLIDR változása a következő volt: +1.37% az elmúlt órában, +1.22% az elmúlt 24 órában, és +0.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Glidr (GLIDR) piaci információk

Piaci érték $ 37.34M$ 37.34M $ 37.34M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 116.87M$ 116.87M $ 116.87M Forgalomban lévő készlet 31.96M 31.96M 31.96M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Glidr jelenlegi piaci plafonja $ 37.34M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GLIDR keringésben lévő tokenszáma 31.96M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 116.87M.