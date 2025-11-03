Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés (USD)

A(z) Flash Liquidity Token árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) FLP.1 a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Flash Liquidity Token árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Flash Liquidity Token árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:38:40 (UTC+8)

Flash Liquidity Token árelőrejelzése 2025-2050 USD

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Flash Liquidity Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 1.36.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Flash Liquidity Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.4280.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) FLP.1 2027-re jelzett ára $ 1.4994 10.25% növekedési aránnyal.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) FLP.1 2028-ra jelzett ára $ 1.5743 15.76% növekedési aránnyal.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) FLP.1 2029-es célára $ 1.6530 21.55% növekedési aránnyal.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) FLP.1 2030-as célára $ 1.7357 27.63% növekedési aránnyal.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Flash Liquidity Token ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.8273.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Flash Liquidity Token ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 4.6054.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 1.36
    0.00%
  • 2026
    $ 1.4280
    5.00%
  • 2027
    $ 1.4994
    10.25%
  • 2028
    $ 1.5743
    15.76%
  • 2029
    $ 1.6530
    21.55%
  • 2030
    $ 1.7357
    27.63%
  • 2031
    $ 1.8225
    34.01%
  • 2032
    $ 1.9136
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 2.0093
    47.75%
  • 2034
    $ 2.1098
    55.13%
  • 2035
    $ 2.2152
    62.89%
  • 2036
    $ 2.3260
    71.03%
  • 2037
    $ 2.4423
    79.59%
  • 2038
    $ 2.5644
    88.56%
  • 2039
    $ 2.6927
    97.99%
  • 2040
    $ 2.8273
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Flash Liquidity Token rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 1.36
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 1.3601
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 1.3613
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 1.3655
    0.41%
Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzése ma

A(z) FLP.1 előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $1.36. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) FLP.1 árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $1.3601. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) FLP.1 árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $1.3613. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Flash Liquidity Token (FLP.1) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) FLP.1 előrejelzett ára $1.3655. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Flash Liquidity Token árstatisztikák

--
----

--

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

3.50M
3.50M 3.50M

--
----

--

A legfrissebb FLP.1 ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) FLP.1 3.50M keringésben lévő tokenszámmal és $ 4.75M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Flash Liquidity Token Korábbi ár

A(z) Flash Liquidity Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Flash Liquidity Token jelenlegi ára 1.36USD. A(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) forgalomban lévő kínálata 3.50M FLP.1, így piaci kapitalizációja $4,752,272.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -2.90%
    $ -0.040698
    $ 1.41
    $ 1.36
  • 7 nap
    -6.52%
    $ -0.088797
    $ 1.5431
    $ 1.3572
  • 30 nap
    -12.24%
    $ -0.166589
    $ 1.5431
    $ 1.3572
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Flash Liquidity Token árfolyama $-0.040698 értékben változott, ami -2.90%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Flash Liquidity Token legmagasabb kereskedési értéke $1.5431, míg a legalacsonyabb $1.3572 volt. Az árváltozás mértéke -6.52% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) FLP.1 további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Flash Liquidity Token -12.24%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.166589 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) FLP.1 esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzési modul?

A(z) Flash Liquidity Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) FLP.1 lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Flash Liquidity Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) FLP.1 tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Flash Liquidity Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) FLP.1 jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) FLP.1 lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Flash Liquidity Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) FLP.1 árelőrejelzés?

FLP.1 Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: FLP.1?
Az előrejelzéseid szerint a(z) FLP.1 -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) FLP.1 árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett FLP.1 ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 FLP.1 2026-ban?
1 Flash Liquidity Token (FLP.1) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) FLP.1 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) FLP.1 előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 FLP.1 2027-ig.
Mi a(z) FLP.1 becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) FLP.1 becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 FLP.1 2030-ban?
1 Flash Liquidity Token (FLP.1) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) FLP.1 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) FLP.1 árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Flash Liquidity Token (FLP.1) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 FLP.1 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:38:40 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.